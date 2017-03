Leguán na kurtu! Veselý odmítl hrát, veterán ulovil unikátní selfíčko

Byla to trochu bizarní situace... Český mladík Jiří Veselý se na kurtu tahal s devětatřicetiletým Haasem, srovnal na 1:1 na sety a v tom rozhodujícím to bylo 3:3, když se na kurtu zjevil leguán.

Zhruba metr dlouhý ještěr vylezl na tabuli ukazující skóre za základní čarou. Leguán se na ideálním fanouškovském místě usadil a nehýbal se, proto se rozhodčí snažil přesvědčit tenisty, že mohou pokračovat v zápase.

"Pokud se nebude hýbat a zůstane takhle, zkusíme hrát dál. Není to nebezpečné zvíře," řekl sudí Veselému, který však odmítl opustit svou židli vedle umpiru. "Nemůžu se soustředit," reagoval český tenista.

Spíše legraci měl z celé záležitosti Haas, jenž si s leguánem udělal selfie. "Možná věděl, že je to nejspíš naposledy, co tady hraju, tak se stavil, aby mi řekl 'čau'," žertoval osmatřicetiletý Haas, jenž letos absolvuje rozlučkovou sezonu na ATP Tour.

Leguána nakonec vyhnali z jeho pozorovatelny na tabuli pořadatelé. Ještěr si ještě oběhl vítězné kolečko po dvorci a zápas mohl pokračovat. Návštěva nezvaného hosta přinesla více štěstí Veselému, jenž 1022. hráče světového žebříčku zdolal 6:7, 6:3, 7:5 a postoupil do druhého kola.

Iggy, Iggy, Iggy, can't you see?

Keep off the tennis court, please. pic.twitter.com/7WaG5kaUDV