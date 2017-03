Talent pro Česko? Ruska ničí soupeřky a nahání Plíškovou, doma je v Praze

Lucie Šafářová, Ana Ivanovičová, Alize Cornetová, Caroline Garciaová... Všechny tyto tenistky již poznaly, jaké to je podávat u sítě ruku bojovné Alexandrovové v roli poražené hráčky. Sezonu 2016 zakončila jako 109. tenistka planety, ale již v té době měla jasnou představu o tom, čeho chce dosáhnout v té následující.

„Rozhodně chci hrát více turnajů. Řekla bych, že to je větší šance posunout se v žebříčku, protože větší turnaje ITF jsou také silně obsazené. Na okruhu WTA se hraje o více bodů a také o lepší odměny. Můj další cíl je dostat se do světové stovky,“ předsevzla si tenistka.

Že svůj cíl plní, dokazuje osm odehraných turnajů, kter v roce 2017 odehrála a po kterých se posunula do vysněné stovky nejlepších hráček planety. Fantasticky Alexandrovové vyšel především poslední turnaj ITF v Shenzenu, ve kterém ztratila pouhý jeden set a připsala si svůj sedmý turnajový triumf kariéry.

Ten šestý přišel v minulém roce ve francouzském Limogers, kde mimo jiné smetla jen pár dní po fedcupovém finále českého týmu s Francií obě hvězdy země galského kohouta Alize Cornetovou i Caroline Garciaovou.

„Něco takového jsem vůbec nečekala. Před každým zápasem jsem si myslela, že bude tím posledním. Nakonec to nějak vyšlo, ale abych se přiznala, ani pořádně nevím jak. Všechno se tam sešlo dohromady,“ říkala tehdy šťastná hráčka.

Grandslamové zkušenosti

Alexandrovová už má za sebou i dvě grandslamové zkušenosti. Do Wimbledonu v minulém roce se probila přes kvalifikaci, v prvním kole navíc vyřídila ve dvou setech i bývalou světovou jedničku Anu Ivanovičovou.

„Byla jsem strašně nervózní! V prvním gamu jsem vůbec nemohla trefit kurt. Pak už to bylo lepší a pocity po utkání byly neskutečné. Šla jsem z kurtu a vůbec nechápala, co se vlastně děje. Všichni mi gratulovali,“ popisovala své dojmy tenistka.

Letos si poprvé vyzkoušela Australian Open a rozhodně se neměla za co stydět. V prvním kole podlehla po třísetovém boji bývalé světové osmičce Jekatěřině Makarovové.

Původem ruská tenistka je už dlouho spjatá s Českou republikou a netají se tím, že by ráda zemi, kde žije a trénuje, reprezentovala. "V Praze se cítím skvěle, už brzy můžu být Češkou. Zjišťuji, co vše je k tomu potřeba zařídit," říkala v rozhovoru pro portál tennis-arena.cz.

Pokud by se obdivovatelce Sereny Williamsové podařilo získat české občanství, stala by se sedmou nejlepší českou hráčkou. Před ní v žebříčku figurují Kristýna Plíšková, Kateřina Siniaková, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová, Petra Kvitová a světová trojka Karolína Plíšková.

A proč o české občanství Alexandrovová usiluje? "V Česku už jsme okolo deseti let, možná o něco víc. Dřív jsem trénovala v Moskvě, ale jednou jsme s celou rodinou přijeli na turnaj do Prahy, která nás okamžitě uchvátila! Po všech stránkách; hodně kurtů, k tomu nádherné město. Učarovalo nám to tady,“ vysvětlovala tenistka.

Problém nebyl ani s jazykem. „Čeština je ruštině podobná a moc velké potíže mi nedělala, ale stejně jsem se musela všechno naučit. Často jsem koukala na televizi a také se snažila hodně číst. Postupně to bylo lepší a lepší. Můj domov je už tady," uzavírá Alexandrovová.