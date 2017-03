Sezona hrůzy. Rosol se řítí do tenisového pekla, prohrává s outsidery

Byl 26. hráčem planety a řada fanoušků i expertů očekávala, že ani to by nemusela být jeho konečná. Místo toho však kariéra Lukáše Rosola nabrala radikální směr dolů. V současné době mu patří 162. příčka a své výsledky v letošní sezoně zaviněné do jisté míry i zdravotními problémy, by brněnský rodák snad nejraději zapomněl.