Jak si žije kouč tenisových hvězd? Hotel zdarma a odměna je jen začátek

Je to začarovaný kruh. Pokud chcete být špičkovým tenistou, prakticky nemáte na výběr. Musíte mít špičkového trenéra. Abyste si však kvalitního kouče mohli dovolit, je třeba mít peníze. A pokud je nemáte, musíte je vydělat na turnajích. Jak těžké je najít vhodného člověka, který vám bude pomáhat s tenisovou kariérou, přiblížila ve svém blogu pro časopis Tennis Arena Andrea Hlaváčková.

Sedí v hráčských lóžích, nervózně drží svým svěřencům palce, nebo, jak je to možné na okruhu WTA, radí tenistkám přímo na kurtu. Jak klíčovou roli hraje trenér v kariéře tenisty, se přesvědčil každý hráč, který se kdy dostal na profesionální okruh.

Pořádné haló vzbudila na začátku roku v českých vodách trenérská rošáda Karolíny Plíškové a Petry Kvitové, které si prohodily trenéry. K současné české jedničce nastoupil David Kotyza, po bok dvojnásobné wimbledonské šampionky se postavil Jiří Vaněk. Kouče změnili i Jiří Veselý či Tomáš Berdych, který pro změnu vsadil na Gorana Ivaniševiče.

A že to trenéři nemají se svými svěřenci dvakrát jednoduché, poznává například David Krupa, který si musel v osmifinálovém boji turnaje v Miami vyslechnout od své svěřenkyně Barbory Strýcové nejedno ostřejší slovo (VÍCE ZDE >>>). Úplně do extrémů situaci vyhrotila grandslamová šampionka Garbiňe Muguruzaová, která nedávno rovnou svému trenérovi řekla, ať drží hubu.

Že sehnat kvalitního kouče není žádná legrace, dobře ví Andrea Hlaváčková. "O spoustu hráček se starají manažerské firmy a často pomáhají sestavit realizační tým. Mívají kontakty na několik trenérů i přehled o tom, kdo s kým spolupracuje. Pak hráčce nabídnou možnosti, ta si vybere a sjedná se schůzka," popisuje devátá hráčka světa ve čtyřhře.

S trenérem je to jako v "manželství"

O správném výběru však nerozhodují jen profesní kvality daného člověka. "Musí vám sedět i lidsky. S trenérem žijeme v takovém "manželství". A proto je důležité, abychom si rozuměli. A když už se vám to povede, je třeba se ho držet," pokračuje Hlaváčková, kterou trénuje Petr Vaníček.

Jak však Hlaváčková sama přiznává, služeb manažerské firmy při hledání kouče nikdy nevyužila. "Trenéra jsem si vždycky hledala přímo na okruhu. Měly by se samozřejmě ctít určitá nepsaná pravidla; třeba nechodit za trenérem, který už s někým pracuje, ale ptát se přímo té hráčky. Na jak dlouho mají domluvu, co chystá na další sezonu, jestli by nebylo možné se o něj dělit a tak dále," říká držitelka stříbrné olympijské medaile.

A jaké náklady vlastně tenista musí v souvislosti se svým koučem vynaložit? "Každý trenér je placený jinak a jiným způsobem. Někdo chce gáži ročně, někdo měsíčně, jiný týdně, a tomu se přidávají bonusy - procenta z prize money. Buď ze všech, nebo jen od určitých dosažených výsledků, například od semifinále dál, říká Hlaváčková.

Tím to však nekončí. "Standardem je, že platíme koučům cestovní výlohy a náklady spojené s trávením času na turnajích, tedy jídlo, hotel a mnoho dalších věcí," dodává fedcupová šampionka.