ONLINE: Berdych prohání favorita, s Federerem hraje třetí set

Plíšková stejně jako v Indian Wells

Letošní vítězka turnajů v Brisbane a v Dauhá Plíšková prohrála teprve čtvrtý zápas v sezoně. Před branami finále skončila stejně jako nedávno v v Indian Wells.

Plíškové se nepovedlo stát se první českou finalistkou dámské dvouhry v Miami. O titul si na prestižním turnaji zahrála Martina Navrátilová, která ale v roce 1985 ovládla premiérový ročník již v době, kdy reprezentovala Spojené státy americké.

Plíšková porazila Wozniackou v únorovém finále v Dauhá, ale tentokrát na skvěle se pohybující Dánku nestačila a podlehla jí počtvrté v kariéře.

První set sice Plíšková vyhrála, ale vítězství 7:5 jí stálo příliš sil. Vedla 4:2, jenže brejk neudržela a za stavu 4:5 odvrátila tři setboly. Koncovku zvládla a přímým bodem z podání sadu uzavřela, potřebovala na to hodinu a dvě minuty.

Od začátku druhého setu se na pětadvacetileté Plíškové projevila únava z dlouhých výměn. Stále více chybovala a ve zbytku utkání už získala jen dvě hry. Nemohla se opřít o svoji tradiční zbraň - servis. Do kurtu trefila jen padesát procent prvního podání a dokonce udělala více dvojchyb (7), než nastřílela es (5).

Wozniacká dokázala dát eso nebo vítězný úder, ale především vracela jeden míč za druhým a měnila rytmus. "Chceš do toho šlápnout, do dlouhých výměn se nechceš dostat," nabádal Plíškovou kouč David Kotyza o pauze. "Střílím," slíbila tenistka.

Na obrat už ale loňská finalistka US Open síly nenašla. Pokusy o agresivnější hru končily chybami a po autu z forhendu přišel i konec utkání. Byla to 46. chyba Plíškové, zatímco Dánka jich udělala o polovinu méně. "Ani nevím, jak se mi to povedlo," komentovala své vítězství Wozniacká. Její finálová soupeřka vzejde ze souboje Američanky Venus Williamsové a Britky Johanny Kontaové.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 7,699.423 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Wozniacká (12-Dán.) - Karolína Plíšková (2-ČR) 5:7, 6:1, 6:1.