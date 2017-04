Konec se slzami v očích. Siniaková musela skrečovat olympijské vítězce

Siniaková zahájila zápas dvou hráček ze čtvrté desítky žebříčku WTA ziskem soupeřčina servisu a první set to rozhodlo. Sadu ale dohrávala viditelně indisponovaná a v další jí od potíží pravděpodobně v bederní oblasti nepomohla ani opakovaná pomoc fyzioterapeutky. Šestnáctá nasazená hráčka dvakrát neudržela servis a definitivně na zápas rezignovala poté, co v rozhodující sadě po dalším brejku Puigové neuhrála proti následnému podání šampionky z Ria ani míč.

.@MonicaAce93 is first through to @VolvoCarOpen Second round!



Siniakova retires due to injury pic.twitter.com/xcJH4OUG9S