Tenisové hvězdy v Praze: Ukážou se obě Plíškové, Strýcová či Wozniacká

Vedle světové trojky Karolíny Plíškové se v pavouku hlavní soutěže objeví Barbora Strýcová, obhájkyně titulu Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková, Kristýna Plíšková a na divokou kartu bývalá juniorská světová jednička Markéta Vondroušová.

"V kategorii International bude náš turnaj zase patřit k nejsilnějším. Zatím to vypadá na silný turnaj," řekla na tiskové konferenci ředitelka turnaje Petra Černošková. Přeje si, aby i do třetice uspěla domácí hráčka. "To bych byla ráda," řekla.

Předloňský první ročník turnaje po jeho povýšení z nižší kategorie ITF do WTA ovládla Karolína Plíšková, loni uspěla Šafářová. "Připravená, myslím, budu výborně. Budu jedničkou, takže bych si přála zase vyhrát," prohlásila Plíšková.

Loni pořadatelé požádali o navýšení dotace z 250 tisíc na půl milionu dolarů a stejný plán měli i letos. Měla totiž hrát také Petra Kvitová a ke startu dvou hráček z Top-10 je potřeba půlmilionová dotace, ale dvojnásobná vítězka Wimbledonu je po prosincovém přepadení zraněná. "Nemůže hrát, proto bylo zbytečné dotaci navyšovat," řekla Černošková.

Podařilo se ale domluvit start Wozniacké. Dánka hrála extraligu za Prostějov a jednou si zatrénovala i na Spartě. První kontakt udělal v Austrálii kouč Plíškové David Kotyza, který Wozniackou loni vedl. "Pak jsem napsala jejímu otci esemesku, přišel návrh smlouvy a během týdne bylo vše vyřešené," doplnila Černošková.

Nevětší adeptka na novou křišťálovou trofej Karolína Plíšková věří, že nebude jako loni chladno a přijde opět hodně lidí. "Je to jediný turnaj v Česku a šance nás vidět doma. Přijde moje rodina, známí a doufám, že i hodně dalších lidí," řekla.

Diváci budou mít na turnaj převážně volný vstup, jen na finále zavedou organizátoři nově vstupné. "Vznikal přetlak, lidé se do areálu nedostali a začínalo jít o bezpečnost," vysvětlila Černošková, proč se bude platit sto nebo dvě stě korun.