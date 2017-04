Uvadající Djokovič? Víc medituje, než trénuje, říká jeho bývalý kouč

Podle Obradoviče je šampion dvanácti grandslamů stále hubenější a nemá kde brát síly v dlouhých výměnách, jeho parádní disciplíně. „Loni celé týdny netrénoval a to není dobře. Dostal se do bodu, kdy přípravě dával méně a méně, pak začal držet zvláštní diety, víc času meditoval, než aby tloukl do míčku. Přišel o svou zaběhlou rutinu. Když v tenise změníte značku rakety, změní se vaše hra. Představte si, co se asi stane, když naprosto změníte mentalitu,“ tvrdí Obradovič.

Djokovič v únoru prohlásil, že nic na světě pro něj není důležitější než rodina. „Roger Federer má čtyři děti, ale stále hraje na nejvyšší úrovni. Rodina je důležitá, ale musíte najít rovnováhu. To teď Novak nezvládá, jakoby se ztratil v lese,“ kroutí hlavou Obradovič, jenž nepoznává svého bývalého svěřence ani na kurtu.

„Dřív při zápasech křičel, motivoval se, dneska při některých neukáže ani špetku emoce. Nemá takovou energii prát se o výsledek jako dřív,“ opakuje Obradovič v podstatě stejná slova, která během letošního Australian Open použil další bývalý kouč Djokoviče Boris Becker.

Na rozdíl od ostatních Obradovič příliš nedémonizuje roli Pepeho Imaze, bývalého španělského tenisty a dnes Djokovičova guru.

„Připravit mysl na zápasy je důležité, ale k tomu taky musíte v tréninku odpálit miliony míčků. Nemám proti Imazovi nic, jen nesmí Novakovi bránit v tréninku či ho nutit ke změnám výživy. Všichni tihle mentální koučové mu vtloukají do hlavy, že jejich práce je nejdůležitější věc. Katastrofa! Novak je skvělý člověk, ale nechává se unášet divnými teoriemi,“ prohlásil Obradovič, podle kterého prý Djokovič začal opět jíst maso, což by mohlo znamenat návrat k lepším dnům.