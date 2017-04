Ruska v českém týmu? Tenistka chce změnu občanství, uchvátila ji Praha

Letí žebříčkem a ani v následujících měsících rozhodně nehodlá zpomalit. Ruská tenistka Jekatěrina Alexandrovová stále více vtlouká své jméno do podvědomí tenisových fanoušků. Už brzy by však ruskou vlajku v kolonce národností mohla vystřídat ta česká. Vítězka sedmi turnajů ITF a současná 89. tenistka světa chce získat české občanství a její trenér Petr Kralert má jasno. "Myslím, že by to bylo jedině ku prospěchu," řekl pro Tenis Arenu bývalý tenista.

Má v sobě obrovský potenciál. Jekatěrina Alexandrovová své kvality ukazovala již v minulém roce, který zakončila zápasovou bilanci se statistikou 54 výher, 23 porážek, ale především vyhranými turnaji na okruhu ITF.

Své schopnosti však prokázala například i po loňském fedcupovém finále s Francií, kdy na následujícím turnaji v Limoges vyřídila v semifinále a finále domácí hvězdy Alize Cornetovou a v boji o titul pak přemožitelku Petry Kvitové i Karolíny Plíškové Caroline Garciaovou, kterou zničila 6:4, 6:2.

Loňskou sezonu zakončila ještě mimo elitní stovku, letos už s přehledem mezi TOP 100 pronikla. Na úvodním turnaji v Zhuhai ještě skončila ve druhém kole, s Shenzhenu na klání ITF však už přemožitelku nenašla, to samé si zopakovala hned na dalším turnaji v Beaubourgu ve Francii. Nevyšel jí snad jen zatím poslední turnaj v Charlestonu, kde nestačila v prvním kole na bývalou světovou jedničku Jelenu Jankovičovou.

Ale to zdaleka není, pokud jde o úspěšné zápasy ze strany Rusky, všechno. Jako poražené odcházely minulosti z kurtu i Lucie Šafářová, či v prvním kole Wimbledonu v roce 2016 bývalá světová jednička Ana Ivanovičová.

Zatím vrcholným turnajem rodačky z Čeljabinsku byla jízda na loňském Wimbledonu, kde se přes kvalifikaci probila do hlavní soutěže. Tady navíc šokujícím způsobem vyřadila právě grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Anu Ivanovičovou.



"Nikdy předtím jsem nehrála grandslam, ani na trávě. Když jsme odlétali, tak jsem ještě byla první náhradnice a až po příletu zjistila, že jsem se dostala do kvalifikace. Měla jsem obrovskou radost a už mi bylo vlastně jedno, jak to dopadne. Šla jsem z kurtu a vůbec nechápala, co se vlastně děje. Všichni mi gratulovali.“ říkala po překvapivém triumfu dvaadvacetiletá tenistka.

Proč však ruská tenistka usiluje právě o to, aby se v budoucnu postavila v jednom týmu po bok Petry Kvitové či Karolíny Plíškové? Alexandrovová žije téměř polovinu svého života v Praze a jak sama přiznává, nic na tom nechce měnit. Naopak. V plánu má zažádat o české občanství. „Už jsem zjišťovala, jaké dokumenty k tomu budou třeba,“ přiznala tenistka, která našla zázemí na kurtech v pražských Spojích.

Radost z úspěchů obdivovatelky Sereny Williamsové má především její kouč a bývalý 138. hráč světa Petr Kralert. "Jekatěrina má obrovské předpoklady a soupeřek se nebojí. Její potenciál vidím okolo 50. místa světového žebříčku. Je otázkou, jak s tím naloží: jak bude trénovat, jak se jí povede na turnajích. Ale myslím, že na to má," uvedl pro Tennis Arenu trenér.

Jak se vlastně vztah ruské hráčky k Česku zrodil? „Myslím, že v Česku už jsme okolo deseti let, možná o něco více. Dříve jsem trénovala v Moskvě, ale jednou jsme s celou rodinou přijeli na turnaj do Prahy, která nás okamžitě uchvátila! Po všech stránkách. Hodně kurtů, k tomu nádherné město. Učarovalo nám to tady.“

Žádný problém nemá Alexandrovová ani s jazykem. „Čeština je ruštině podobná a moc velké potíže mi nedělala, ale stejně jsem se musela všechno naučit. Často jsem koukala na televizi a také se snažila hodně číst. Postupně to bylo lepší a lepší.“

Ne všechno však šlo tak hladce. "Ze začátku to bylo těžké. Česko je od Ruska velmi odlišné, a ještě k tomu tam zůstali všichni příbuzní, kamarádi a domácí mazlíčci. Ale už jsem si na všechno zvykla a můj domov je teď tady,“ uzavírá Alexandrovová.