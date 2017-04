Triumf Vondroušové? Kouč Estonky nechápal: Je zlomená, nebo blafuje?

Veliká naděje, ale jen jedna z mnoha. Takové hlasy se ještě před několika týdny nesly na adresu talentované rodačky ze Sokolova Markéty Vondroušové. Ty zesílily o to více, že bývalá juniorská světová jednička musela celou polovinu loňského roku vynechat kvůli problémům s loktem.

VIDEO: Sestřih finálového zápasu Vondroušové s Kontaveitovou

„Měla jsem čas pracovat hodně na kondici, což mi pomohlo a teď se mnohem líp hýbu," našla i na tomto období pozitiva Vondroušová. A právě fyzička stojí za neskutečnou jízdou, kterou bývalá juniorská hvězda v současné době předvádí.

Na kurty se vrátila coby hráčka páté světové stovky. Že však patří na úplně jiné pozice, potvrdila vzápětí. Dominovala na prvních dvou turnajích série ITF, poprvé prohrála až svůj jednadvacátý zápas s další nadějnou Češkou Marií Bouzkovou.

Neskutečná sezona levoruké tenistky vyvrcholila v posledních dnech, kdy nejdříve dostala pozvánku do fedcupového týmu k semifinálovému zápasu proti Spojeným státům a pak především jízdou na svém teprve druhém turnaji WTA ve švýcarském Bielu.

Když ve druhém kole zničila jasně ve dvou setech 61. hráčku světa Němku Beckovou, asi jen málokdo tušil, že ta hlavní show teprve přijde. Následovala čtvrtfinálová výhra nad Kristýnou Plíškovou a pak vítězství nad dosud nejvýše postavenou hráčkou, kterou Vondroušová v kariéře dokázala porazit, osmnáctou tenistkou světa Barborou Strýcovou.

"Nikdy se nevzdávám, vždycky bojuju. Věřím, že můžu uspět i ve finále," říkala po vítězství nad o čtrnáct let starší krajankou Vondroušová.

A to také zvládla. Obrovskou porcí zápasů unavená Češka dokázala ovládnout proti Estonce Kontaveitové první set, který vyhrála 6:4, ve druhém se však zdálo, že mladé tenistce přeci jen znatelně ubývají síly. Brzy prohrála 0:2, pak však své o čtyři roky starší soupeřce vzala servis.

Při výměně stran si 99. hráčka planety Kontaveitová povolala svého trenéra Glenna Schaapa. Bývalý kouč Jennifer Capriatiové či Dinary Safinové se soustředil především na povzbuzení své svěřenkyně.

Holandský kouč si však také všiml, že česká tenistka přeci jen začíná jevit známky únavy. "Řeč jejího těla ukazuje, že je unavená, to je pro nás výhoda. Jde o to, jestli to trošku nepředstírá," působil poněkud nejistě trenér Estonky.

"Jinak jsi ve všem lepší, dominuješ na servisu, jsi mentálně silná. Nezkoušej nic speciálního, ukaž svojí sílu," hecoval svojí svěřenkyni zkušený kouč.

A jednadvacetiletá tenistka opravdu ve druhém setu působila jistějším dojmem, vyčerpaná svěřenkyně Jiřího Hřebce dokonce za stavu 5:6 odvracela dva setboly. Set s vypětím všech sil dotáhla do tiebreaku, kde nakonec uspěla a mohla slavit svůj životní úspěch.

"It's been an amazing week, thank you to everyone for your support. I hope to be back next year!" -Marketa Vondrousova #WTABiel pic.twitter.com/gPe03ydK1o