Letošní přemožitelky Vondroušové? Další nadějná krajanka i budoucí Češka

Před několika týdny by o takové šanci ani nesnila. Markéta Vondroušová je v nominaci českého fedcupového týmu pro semifinálový duel proti Spojeným státům a může se stát i jeho hlavní zbraní. "O místo si řekla výrazně, určitě je to varianta," potvrdil naděje sedmnáctileté tenistky kapitán Petr Pála. Rodačka ze Sokolova se může pyšnit fantastickou bilancí 40 výher a jen čtyř porážek. A co víc. Polovinu z nich utrpěla s dalšími velkými nadějemi českého tenisu. I když, českého...