Velký start Šarapovové! Na French Open ji ale asi pošlou do kvalifikace

Ruská tenistka Maria Šarapovová je zpátky ve hře. Dnes večer (ne dřív než v 18.30) ji čeká první zápas po patnáctiměsíčním dopingovém trestu. Na Porsche Grand Prix ve Stuttgartu se utká s Italkou Robertou Vinciovou. Zároveň ale narůstají protesty, aby na turnajích dostávala divoké karty. V květnu na Roland Garros možná bude muset do kvalifikace.

„Maria je hvězda. Bude to mít velký ohlas. Vidíte, jak se všichni na středu těší,“ říkal šéf ženského okruhu WTA Steve Simon před dnešním comebackem Šarapovové. „Je to velký příběh. Přejeme jí úspěch. Odsloužila si svůj trest a jsme rádi, že jí máme zpátky.“

Ne všichni jsou ale tak nadšení. Italka Roberta Vinciová, která se s Šarapovovou dnes ve Stuttgartu utká v prvním kole, kritizovala rozhodnutí šéfů několika turnajů poskytnout bývalé světové jedničce divoké karty. Bez nich by se Ruska musela probíjet z kvalifikací.

„Nesouhlasím s divokou kartou a s divokými kartami v Římě a na dalších turnajích. Udělala chybu, odsloužila si trest. Myslím, že se může vrátit a hrát, ale bez divokých karet,“ uvedla Vinciová.

Polka Agnieszka Radwaňská oceňuje, že Šarapovovou zatím nepozvali pořadatelé žádného z grandslamů. „Podle mého názoru by to tak mělo zůstat. Měla by si své místo zasloužit svými dobrými výsledky,“ uvedla Radwaňská pro Przeglad Sportowy.

Prezident francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli se nedávno v Los Angeles s Šarapovovou sešel, ale odmítl jí slíbit divokou kartu pro Roland Garros, druhý grandslamový turnaj sezony, který se koná za měsíc.

„Doufám, že prezident Bernard Giudicelli zůstane u toho, co řekl a nenabídne jí divokou kartu na Roland Garros,“ řekla Francouzka Alize Cornetová na tiskové konferenci ve Stuttgartu.

„Hráčka, která byla pozitivně testována, by si měla své místo zasloužit jako kdokoli jiný. Neměl by se před ní rolovat červený koberec. Bohužel tenis zůstává byznysem. Ale morálně, není to dobré…“

Giudicelli pro Daily Telegraph naznačil, že Šarapovová zřejmě na Roland Garros bude muset do kvalifikace. „Budeme o tom přemýšlet. Doping je důležité téma,“ uvedl Giudicelli.