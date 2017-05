Vondroušová v Praze otočila maraton, přežila i křeče: Mám toho dost!

Vypadalo to na rychlý proces, když Vondroušová vyhrála první čtyři gemy. Bylo ale příliš brzy na rychlé soudy. První set nakonec trval přes hodinu a talentovaná Češka musela vynaložit veškeré úsilí, aby zápas nakonec obrátila.

„Hrála jsem fakt dobře, první čtyři gamy jsem nekazila, zabíjela jsem balony. Ona pak začala hrát dobře, já míň tlačila,“ hodnotila nedávná překvapivá vítězka turnaje v Bielu, která má za sebou fedcupovou premiéru proti USA. „Mám toho docela dost, bylo znát, že mám tuhé nohy. Snažila jsem se pořád hrát, nakonec to vyšlo.“

Vondroušová se ve druhém setu dostala z kritické situace, když prohrávala 1:3. Brejk si ale vzala zpátky a zápas pomalu zlomila na svou stranu. Přestože ji v konci druhého setu trápily křeče.

„Bylo to za stavu 6:5, když jsem doskakovala na servis. Pak to bylo dobré,“ vysvětlovala Vondroušová. „Mně moc nešel bekhend, snažila jsem se být na nohách, vyhrávat dlouhé výměny začala vyhrávat, v tom se to zlomilo. Jak mě bolely nohy, snažila se bojovat a otočilo se to. Třetí set jsem zahrála dobře.“

Ve druhém kole čeká Vondroušovou ve středu vítězka zápasu mezi sedmou nasazenou, Chorvatkou Anou Konjuhovou, a Slovenkou Janou Čepelovou.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Witthöftová (Něm.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2.