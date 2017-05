Strýcová v Praze v českém derby zdolala Hradeckou, čeká ji Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze. Ve druhém kole dnes porazila 4:6 a dvakrát 6:4 Rusku Nataliji Vichljancevovou, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace. Osmou nasazenou hráčku v dalším utkání čeká Barbora Strýcová, která v českém duelu zvítězila nad kvalifikantkou Lucií Hradeckou 6:3 a 7:5. Minimálně jedna Češka si tak zahraje semifinále. Nebude to ovšem obhájkyně titulu Lucie Šafářová, která se odhlásila kvůli nemoci.

Dvacetiletá Vichljancevová ve čtyřech zápasech na cestě z kvalifikace do druhého kola ztratila jen jedenáct her. Sebevědomě vstoupila i do dnešního zápasu se stejně starou Češkou. Agresivní hrou se rychle ujala vedení 3:0. Siniaková vývoj prvního setu otočila na 4:3 s brejkem, ale pak prohrála tři hry za sebou a sadu ztratila.

Také ve druhé sadě měly obě tenistky problém s udržením servisu. V desátém gamu ale česká fedcupová reprezentantka brejk z předchozí hry potvrdila a vynutila si rozhodující set. V něm měla od začátku navrch, když dvakrát sebrala soupeřce podání a vedla 3:0. Pak se Ruska nechala ošetřit a snížila na 2:3, ale větší komplikace už Siniaková nepřipustila. Po dvou hodinách a sedmi minutách proměnila hned první mečbol.

V zápasech druhého kola dvouhry se dnes představí ještě tři české tenistky. Vedle Strýcové s Hradeckou bude hrát také Markéta Vondroušová, kterou čeká utkání s nasazenou sedmičkou Anou Konjuhovou z Chorvatska.

Praha přišla o českou obhájkyni. Šafářová odstoupila kvůli nemoci

Šafářová se v minulém týdnu léčila se spálovou angínou, v prvním kole sice zvládla zápas se Slovenkou Kučovou, ale dál zdravotní stav obhájkyni titulu pokračovat nedovolí. Do čtvrtfinále tak bez boje postupuje její dnešní plánovaná soupeřka Kristýna Plíšková.

„Bohužel jsem se minulý týden trápila se spálovou angínou, chodila jsem na injekce. I když jsem se včera pokoušela hrát a i to vítězně dopadlo, bohužel stav se mi zhoršil a musím odstoupit,“ prohlásila Šafářová.

Už před rokem hrála Šafářová v Praze po nemoci a tehdy nakonec turnaj vyhrála. Teď se však její tělo s nemocí, kterou léčila antibiotiky, nestačilo rychle vyrovnat.

„Nebylo ideální hrát takhle brzo po antibioticích, ale říkala jsem si, že to zkusím, že to třeba bude dobré,“ líčila Šafářová. „Ale necítila jsem se ideálně, neměla jsem dost tréninku, včera jsem se s tím ještě poprala… Hrozně mě to mrzí, velmi jsem se těšila, obhajovala jsem titul, zdraví mě bohužel nepustilo.“

Šafářová se před dvěma lety dostala do finále French Open a prožívala nejlepší měsíce kariéry. Na přelomu let 2015 a 2016 však ztratila půl roku kariéry kvůli bakteriální infekci. I proto je na sebe teď opatrná.

„Musím se dívat na zdraví. Pro mě angínou, baketriální infekcí začala ta nemoc. Je tu i trošičku strach, aby se znovu neaktivovala artritida, co jsem měla. Faktorů ze zdravotního hlediska bylo víc,“ uvedla Šafářová.

Přesto zatím doufám, že bude fit na příští turnaj v Madridu, kterým už v sobotu začíná hlavní část antukové sezony.

„Pokud bych se byla schopná za těch pár dní dát dohromady nebo mi dají pozdější start, zkusila bych to,“ uvedla Šafářová. „Když ne tam, tak doufám turnaj v Římě a pak Paříž.“

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (8-ČR) - Vichljancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:4,

Kristýna Plíšková (ČR) - Šafářová (5-ČR) bez boje,

Barthelová (Něm.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 6:1,

Giorgiová (It.) - Wang Čchiang (Čína) 4:6, 6:3, 6:2,

Strýcová (3-ČR) - Hradecká (ČR) 6:3, 7:5,

Haddadová Maiaová (Braz.) - Stosurová (4-Austr.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Voráčová, Atawová (3-ČR/USA) - Knollová, Schuursová (Švýc./Niz.) 4:6, 7:5, 10:7,

Peschkeová, Grönefeldová (2-ČR/Něm.) - Irigoyenová, Kaniaová (Arg./Pol.) 6:7 (7:9), 6:2, 10:7.