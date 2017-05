Wozniacká v Praze končí. Strýcová zdolala Hradeckou a vyzve Siniakovou

Turnajová trojka Barbora Strýcová a osmá nasazená Kateřina Siniaková postoupily na tenisovém turnaji WTA v Praze do čtvrtfinále. Utkají se spolu, takže minimálně jedna Češka bude v semifinále. Siniaková ve druhém kole zdolala 4:6 a dvakrát 6:4 Rusku Nataliji Vichljancevovou, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace. Strýcová porazila 6:3 a 7:5 jinou kvalifikantku, krajanku Lucii Hradeckou. Ve druhém kole vypadla bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, která po bezmála tříhodinové bitvě podlehla 7:5, 3:6 a 6:7 Lotyšce Jeleně Ostapenkové.

Dvacetiletá Vichljancevová ve čtyřech zápasech na cestě z kvalifikace do druhého kola ztratila jen 11 her. Sebevědomě vstoupila i do dnešního zápasu se stejně starou Siniakovou a agresivní hrou se rychle ujala vedení 3:0. Siniaková vývoj prvního setu otočila na 4:3 s brejkem, ale pak prohrála tři hry za sebou a sadu ztratila.

Také ve druhé sadě měly obě tenistky problém s udržením servisu. V desátém gamu ale česká fedcupová reprezentantka brejk z předchozí hry potvrdila a vynutila si rozhodující set. V něm měla od začátku navrch, když dvakrát sebrala soupeřce podání a vedla 3:0. Pak se Ruska nechala ošetřit a snížila na 2:3, ale větší komplikace už Siniaková nepřipustila. Po dvou hodinách a sedmi minutách proměnila hned první mečbol.

V zápase třicátnic se lépe dařilo favorizované Strýcové, která před dnešním zápasem porazila Hradeckou pětkrát ze šesti vzájemných zápasů. Osmnáctá hráčka světa krajance v úvodní sadě třikrát vzala servis včetně brejku, kterým v devátém gamu na returnu ukončila set. Ve druhé sadě měla Strýcová tři brejkboly na 4:0, ale nevyužila je a Hradecká utkání zdramatizovala.

Ve dvanácté hře se Strýcová propracovala ke dvěma mečbolům. Při prvním poslala míč do sítě, ale druhém se tak dlouho úspěšně bránila, až Hradecká zahrála nahraný míč jen do autu.

Strýcová je nejvýše postavenou tenistkou, která v pavouku zbyla. Po jedničce Karolíně Plíškové vypadla i nasazená dvojka Wozniacká, která stejně jako před měsícem v Charlestonu nestačila na devatenáctiletou Ostapenkovou.

Rozhodovalo se v koncovce třetího setu. Ostapenková za stavu 5:3 podávala na vítězství, ale neproměnila tři mečboly, Wozniacká získala tři hry za sebou a vypracovala si stejnou šanci. Za stavu 6:5 měla Dánka mečbol, ale nevyužila ho a ve zkrácené hře od začátku prohrávala. Ostapenková se dostala do vedení 6:3 a celkově šestý mečbol využila. Proti Wozniacké se jí daří, porazila ji i ve třetím vzájemném zápase.

Ve druhém kole překvapivě vypadla i loňská finalistka Samantha Stosurová z Austrálie. Čtvrtá nasazená podlehla 3:6 a 2:6 dvacetileté Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, které patří ve světovém žebříčku až 144. místo.

Druhé kolo dnes čeká ještě Markétu Vondroušovou, která se utká s nasazenou sedmičkou Anou Konjuhovou z Chorvatska. Bez boje po odstoupení nemocné Lucie Šafářové postoupila do čtvrtfinále Kristýna Plíšková.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (8-ČR) - Vichljancevová (Rus.) 4:6, 6:4, 6:4,

Kristýna Plíšková (ČR) - Šafářová (5-ČR) bez boje,

Barthelová (Něm.) - Dodinová (Fr.) 6:3, 6:1,

Giorgiová (It.) - Wang Čchiang (Čína) 4:6, 6:3, 6:2,

Strýcová (3-ČR) - Hradecká (ČR) 6:3, 7:5,

Haddadová Maiaová (Braz.) - Stosurová (4-Austr.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Voráčová, Atawová (3-ČR/USA) - Knollová, Schuursová (Švýc./Niz.) 4:6, 7:5, 10:7,

Peschkeová, Grönefeldová (2-ČR/Něm.) - Irigoyenová, Kaniaová (Arg./Pol.) 6:7 (7:9), 6:2, 10:7.