Dvě prasátka při mečbolu rozesmála Stromovku, Siniaková ale jede dál

Pevné nervy musela prokázat tenistka Kateřina Siniaková v rozhodujícím momentu zápasu druhého kola na turnaji J&T Banka Prague Open. Proti Rusce Natalii Vichljancevové držela po dramatickém průběhu zápasu mečbol, když do hry zasáhly dvě prasátka při druhém podání.

Byla už jenom jednu výměnu v těžkém zápase, který ji na kurtu zdržel přes dvě hodiny. Jenže!

První servis? Do pásky a pak na špatnou stranu kurtu.

Druhé podání? Znovu páska, míček má ale dost razance, aby přelétl do kurtu. V hledišti to jen zašumí.

Další druhý servis? Balonek se na pásce skoro zastaví, ale nakonec přece jenom padá na zem na druhé straně. To už se hlediště pobaveně řehtá. Úsměv ostatně zdobí tvář Siniakové a ani Ruska, navzdory své kritické situaci, neodolá.

Další servis už konečně zahajuje výměnu a na jejím konci je Sianiaková ve čtvrtfinále pražského turnaje.

Siniakova is through to #PragueOpen Quarterfinals!



Battles past Vikhlyantseva 4-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/msSeK1etB7 — WTA (@WTA) May 3, 2017

„Jsem ráda, že jsem nakonec vyhrála,“ ulevila si Siniaková. „Můj servis jsem chtěla dohrát.“

Siniaková rozhodující hru zvládla poté, co šel při první výměně míček dvanáctkrát přes síť, než přišla její chyba.

„Přitom se výměna vyvíjela dobře, měla jsem ji dobře rozehranou. O to víc jsem ráda, že jsem to doservírovala,“ pochvalovala si Siniaková, která postoupila do prvního čtvrtfinále od svého lednového premiérového triumfu v čínském Šen-čenu.

V Praze se o postup mezi čtyři utká s reprezentační kolegyní Barborou Strýcovou, která ve vypjatém derby s Lucií Hradeckou zvítězila 6:3, 7:5. V Praze se spolu ve čtvrtfinále utkaly už před dvěma lety, tehdy vyhrála Siniaková.

„Zápas jako zápas. Určitě to bude těžké. Hrát doma proti Češce je nepříjemné, ale zase bude jedna určitě v semifinále,“ usmívá se Siniaková.