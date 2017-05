Strýcová zdolala Siniakovou, v semifinále v Praze je i Plíšková

Třetí nasazená Strýcová i Kristýna Plíšková si na J&T Banka Prague Open na antuce ve Stromovce zahrají mezi nejlepšími čtyřmi poprvé.

Strýcová v úvodu duelu se Siniakovou dominovala, po 17 minutách vedla 4:0 a málokdo by si vsadil, že se bude hrát ještě dlouho. Ve druhém setu ale Siniaková hru vyrovnala. Za stavu 4:3 pro Strýcovou si Siniaková nechala obvázat pravý stehenní sval a poté zvládla koncovku druhé sady.

Ve třetím setu rozhodla Strýcová brejkem na 4:2 a zápas ukončila se štěstím při třetím mečbolu. Až hlavní rozhodčí při něm musela potvrdit aut po úderu Siniakové. "Ve třetím setu jsem byla trošičku aktivnější a šla jsem si pro to," řekla Strýcová, která oplatila Siniakové předloňskou porážku ze stejné fáze turnaje.

V semifinále se jednatřicetiletá Strýcová střetne s německou kvalifikantkou Monou Barthelovou (82. v žebříčku WTA), s kterou má bilanci 3:3, ale poslední tři zápasy vyhrála. "Výhra ve čtvrtfinále mi dala sebevědomí, ale v dalším utkání musím hrát zase o něco líp. S Monou se známe, dobře čte hru a já musím hrát pestře," řekla Strýcová.

V semifinále je letos již potřetí (Sydney a Biel), ale do finále ještě nepostoupila. Pokud by to dokázala v Praze, zahrála by si o titul na okruhu WTA znovu po sedmi letech. V roce 2010 hrála na Štvanici své první velké finále dvouhry a Maďarce Ágnes Szávayové tehdy podlehla ve třech setech.

Kristýna Plíšková, dvojče světové trojky Karolíny, která v Praze v roli jedničky vypadla hned v prvním kole, vstoupila do čtvrtfinále špatně. Hodně chybovala a ve výměnách zaostávala. "Myslela jsem si, že jsem favoritka, ale byla jsem tuhá a nervózní," komentovala prohraný první set v tie-breaku.

Trenér Martin Fassati 58. hráčku světového žebříčku zklidnil. Fedcupová reprezentantka zlepšila servis, převzala iniciativu a další dva sety proti kvalifikantce ze 144. místa pořadí WTA získala. "Je to moje první semifinále letos a ještě v Praze, tak jsem nadšená," radovala se vítězka loňského turnaje WTA v Taškentu.

V prvním kole vyhrála v české metropoli zápas po deseti letech, ve druhém měla hrát s Lucií Šafářovou, která však kvůli nemoci nenastoupila. Dnes si připsala druhou výhru na antuce. "Všichni se mi smáli a odepisovali na antuce, ale udělala jsem pokrok v pohybu, což je velké plus a doufám, že to pro mě ještě nekončí," řekla Plíšková. V semifinále narazí buď na Chorvatku Anu Konjuhovou, nebo na Lotyšku Jelenu Ostapenkovou.

Už v pátek je na pořadu finále čtyřhry a je jisté, že bude mít českou vítězku. Bývalá deblová světová jednička Květa Peschkeová si společně s Němkou Lenou Grönefeldovou zahraje o titul buď proti nejvýše nasazenému páru Siniaková, Lucie Hradecká, který přehrál česko-americkou dvojici Renata Voráčová, Raquel Atawová dvakrát 6:4.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra čtvrtfinále:

Barthelová (Něm.) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:0), 7:6 (8:6).

Čtyřhra - semifinále:

Peschkeová, Grönefeldová (2-ČR/Něm.) - Muhammadová, Rosolská (4-USA/Pol.) 6:4, 6:2,

Hradecká, Siniaková (1-ČR) - Voráčová, Atawová (3-ČR/USA) 6:4, 6:4.