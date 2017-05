Nadšená Kristýna Plíšková je v semifinále: Na antuce mě všichni odepisovali

Co to pro vás znamená?

„Já jsem nadšená. Deset let jsem v Praze nevyhrála. Ještě jsem vyhrála tady, kde jsem doma. Je to dobré i pro lidi, myslím, že jsou rádi. Všichni moji antuku brali, že to jdu odehrát, že si nepřepíšu ani bod. Jsem ráda, že jsem to zkusila.“

Co za tím stojí?

„Změnila jsem kondičního trenéra, ten mi pomohl hodně. Pracovali jsme hodně na síle, už tam tak nevlaju.“

V čem byl problém v první sadě, kterou jste prohrála?

„Myslím, že já jsem byla špatná. Hrála jsem proti sobě. Pak jsem se do toho dostala. Dělalo mi problémy, než jsem si zvykla na její hru, že je levačka, všechno je naopak. Já mám proti nim špatnou bilanci. Mám z nich trošku respekt, protože se mi proti nim úplně nedaří.“

Dřív jste mluvila o tom, že vám nesedí pohřební atmosféra v hledišti, když prohráváte...

„Začátek se mi nepovedl. Pohřební atmosféra trošku hrozila. Nebylo to tak, že bych hodně prohrávala. Lidi nade mnou naštěstí nezlomili hůl. Furt fandili, bylo to dobrý.“

Poprvé jste hrála na centrkurtu, nebyl to problém?

„Ani ne, já jsem na lidi docela zvyklá. Samozřejmě, doma je to něco jiného. Spíš, jak jsem byla favoritka, říkala jsem si: Musím vyhrát. Přitom antuka je její dobrý povrch. Byla nepříjemná, porazila tady dobré hráčky, takže to vůbec nebylo tak, že jsem měla jít jasně vyhrát. Ale najednou jsem si to dala do hlavy a najednou to nešlo.“

Pomohl vám středeční odpočinek, když vám Lucie Šafářová kvůli nemoci vzdala zápas druhého kola?

„Taky jsem si říkala, že když půjdu do třetího, že by mohla odpadnout. Nepřišlo mi, že na tom byla špatně fyzicky, ale mně pomohlo, že jsem si včera odpočinula, protože ten den by byl dlouhý.“