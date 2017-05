Senzační jízda Kristýny Plíškové pokračuje! V Praze si zahraje o titul

Kristýna Plíšková, dvojče světové trojky Karolíny Plíškové, je podruhé v kariéře ve finále dvouhry. Loni slavila premiérový titul v uzbeckém Taškentu. Triumfem může na Spartě navázat právě na sestru Karolínu a na Lucii Šafářovou.

Kristýna Plíšková se díky postupu do finále posune poprvé do světové padesátky.

Strýcová nestačila na Barthelovou

Tenistka Barbora Strýcová i potřetí v sezoně skončila na turnaji WTA v semifinále. Na antuce v pražské Stromovce dobře začala utkání s německou kvalifikantkou Monou Barthelovou, ale prohrála 6:3, 2:6 a 3:6.

V sobotním finále J&T Banka Prague Open se přesto může Češka objevit. Postoupit zkusí Kristýna Plíšková, která narazí na Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, jež v dohrávce čtvrtfinále porazila Chorvatku Anu Konjuhovou 3:6, 6:4, 6:3.

Čtyřhru vyhrály bývalá deblová světová jednička Květa Peschkeová společně s Annou-Lenou Grönefeldovou. Česko-německý pár ve finále porazil nejvýše nasazenou dvojici Kateřina Siniaková, Lucie Hradecká po setech 6:4 a 7:6.

"Spokojená samozřejmě nejsem. Chtěla jsem být ve finále, to se nepodařilo a mrzí mě to moc," řekla Strýcová. Do utkání měla v chladu po nočním dešti stejně jako ve čtvrtfinále rychlý nástup a za devět minut vedla 3:0. Bývalá 23. hráčka světa Barthelová (aktuálně 82. v žebříčku WTA) se po špatném úvodu rozehrála, ale první set získala domácí tenistka.

Od úvodu druhé sady se Strýcová trápila. Hodně chybovala, zatímco Němka skoro nekazila a dobře mixovala hru - hrála uvolněněji i rychle. "Nešel mi servis a svým způsobem jsem neměla žádnou zbraň. Všechno mi vrátila a nekazila," řekla Strýcová, proč od stavu 2:3 ve druhém setu prohrála pět her v řadě.

V rozhodujícím dějství jí kouč Tomáš Krupa na lavičce radil, že musí hrát aktivněji. "Ona ti nepomůže ničím. Nezkazí, hraje chytře a nepospíchá. Zkus vydržet a převzít aktivitu," nabádal Krupa, ale marně.

Strýcové nešly ani smeče a voleje, čím dál víc ostře a nahlas komentovala své údery a nepříznivý vývoj. Její raketa se proletěla vzduchem i s ní hodila o antuku, naopak soupeřka byla v klidu.

"Takových emotivních hráček, jako jsem já, není moc. Jsem zvyklá, že spousta soupeřek nedává nic najevo. Nevšímala jsem si jí, jestli ukazuje emoce. Už ji znám dlouho a nevšímala jsem si v zápase, jak kouká," řekla Strýcová.

Bronzová olympijská medailistka ve čtyřhře a dvojnásobná vítězka Fed Cupu prohrávala ve třetí sadě 1:5. Za pomoci publika a bojovnosti snížila na 3:5. Při svém podání pak odvrátila první mečbol, při kterém se míček po úderu Barthelové zastavil o pásku, ale po druhém už zápas skončil.

"Hrála chytrý tenis, který mi nesedí, a podmínky hrály pro ni víc než pro mě. Kdyby svítilo slunce, tak by míče lítaly víc, ale to tak nebylo. Byla lepší hráčkou a ke konci jsem svým způsobem neměla co hrát," řekla Strýcová. Světová osmnáctka letos prohrála v semifinále i v lednu v Sydney a nedávno v Bielu.

Čtyřhru ovládla Peschkeová s Grönefeldovou

I třetí ročník turnaje WTA v Praze ve Stromovce má ve čtyřhře českou vítězku, z triumfu na J&T Banka Prague Open se radovala bývalá deblová světová jednička Květa Peschkeová. Spolu s Němkou Annou-Lenou Grönefeldovou ve finále porazily Kateřinu Siniakovou a Lucii Hradeckou 6:4 a 7:6.

Jednačtyřicetiletá Peschkeová vybojovala již 28. deblový vavřín v kariéře na WTA a první po třech letech. Před Prahou se naposledy radovala v roce 2014 rovněž v květnu v Římě. S Grönefeldovou získaly čtvrtý společný titul.

Peschkeové umocnil zisk trofeje už tak významný den. "Máme s manželem čtrnácté výročí svatby a maminka má narozeniny. Je to hodně příjemné vyhrát v tenhle den. Máme co slavit," řekla Peschkeová novinářům.

Turnajové dvojky Peschkeová s Grönefeldovou vstoupily do zápasu s nejvýše nasazenými soupeřkami výtečně a v první sadě využily všechny tři brejkboly, které měly, zatímco o podání přišly jen dvakrát.

Ve vyrovnané druhé sadě si nechala Peschkeová ošetřit levý palec po nastřelení od Hradecké. "Víc než půlku druhého setu jsem nemohla hrát bekhend, tak jsem si to furt obíhala. Bolí mě to a budu muset za doktorem," řekla Peschkeová.

Česko-německý pár zápas rozhodl v tie-breaku i díky skvělému vítěznému returnu Peschkeové a dobré hře Grönefeldové od základní čáry.

"Bylo to úžasné. Bylo tady strašně moc diváků a fandili, i když to neměli snadné, protože tady měli holku ze Sparty (Siniaková) a ze Štvanice (Hradecká) a já jsem možná trochu zapomenutá. Bylo to ale férové a hezký zápas. Bylo to těsné a jsem ráda, že jsme to dotáhly, protože jsem tady měla celou rodinu," řekla Peschkeová.

Hradecká hraje se Siniakovou čtyřhru od letošní sezony a postoupily už počtvrté do finále, ale na titul stále čekají. "Pro mě to byl skvělý turnaj, jsem ráda, že můžu hrát doma. Bohužel to mohlo dopadnout líp, ale vezmu si z toho hodně zkušeností," řekla na kurtu Siniaková, která ve dvouhře vypadla ve čtvrtfinále.

Loni čtyřhru na Spartě ovládla Andrea Hlaváčková s Margaritou Gasparjanovou z Ruska a předloni vyhrála Siniaková se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Barthelová (Něm.) - Strýcová (3-ČR) 3:6, 6:2, 6:3,

Kristýna Plíšková (ČR) - Ostapenková (Lot.) 6:4, 6:2.



Čtyřhra - finále:



Peschkeová, Grönefeldová (2-ČR/Něm.) - Hradecká, Siniaková (1-ČR) 6:4, 7:6 (7:3).