Šampionka Peschkeová rozdávala dárky: Pražský dluh splatila po 19 letech

Dlouhých devatenáct let trvalo Květě Peschkeové, než dotáhla svou nedokončenou pražskou misi. Naposledy tady hrála turnaj v roce 1998, tehdy ale spolu s Michaelou Paštikovou prohrála ve čtyřhře na Štvanici ve finále.

„Od té doby jsem hrála ve Fed Cupu, ale na žádném turnaji. Možná, že je to takové uzavření, protože tady dlouho nebudu, to je jasné. Je hezké hrát na domácí půdě před českým publikem, s rodinou za zády,“ radovala se Peschkeová.

„Možná je to tím, že jsem v Praze tak strašně dlouho nehrála. „Bylo to úžasné. Diváci fandili, bylo jich strašně moc. Bylo to férové. Měli tady holku ze Sparty, ze Štvanice. Já už jsem možná trochu zapomenutá. Byl to hezký zápas.“

Jednačtyřicetiletá Peschkeová byla v roce 2011 u rozjezdu aktuální zlaté fedcupové éry. Při finále v Moskvě tehdy vybojovala rozhodující bod spolu s Lucií Hradeckou, s níž tentokrát stály proti sobě, a hned poté ukončila reprezentační kariéru. S parťačkou Grönefeldovou slaví čtvrtý titul. První od roku 2014.

„Určitě to má váhu. Všechny tituly mají váhu, není jednoduché vyhrát celý turnaj. Konkurence tady byla,“ řekla Peschkeová. „ Porazit Lucku s Katkou ve finále není nic jednoduchého. Jsem ráda, že jsem schopná i turnaj vyhrát.“

Během zápasu dostala Peschkeová na síti míčkem od obou soupeřek. Po prudkém zásahu Hradecké se v druhém setu nechala ošetřovat. „Obě mě trefily, nevím, co jsem jim udělala? Asi jsem stála, kde jsem neměla,“ usmívala se Peschkeová.

„Dostala jsem pořádný nástřel od Lucky. Víc než půlku setu jsem nemohla hrát bekhend, tak jsem si to furt obíhala. Bolí mě to, myslím, že budu muset za doktorem.“

Peschkeová pak při slavnostním vyhlášení ani pořádně nemohla chytit vítěznou trofej.

„Je těžká, nemohla jsem to moc udržet…“

V pražském finále byla v sázce také kvalifikace do finálového turnaje WTA v Singapuru, kam na závěr sezony postoupí nejlepších osm deblů. V pondělním posledním součtu žebříčku byly Hradecká se Siniakovou sedmé, Peschkeová se svou německou partnerkou deváté.

„Ještě jsme v polovině roku, kdy se nedá říct, jestli je to souboj mezi námi. Je třeba uhrávat body, koncem roku to vyvrcholí,“ říká Peschkeová. „Všichni míří ze začátku roku Road to Singapur, možná jsme pár bodů přidaly. To by bylo krásné završení.“

Hradecká se po minulé sezoně podruhé rozloučila s Andreou Hlaváčkovou, s níž dlouho tvořila populární pár H+H a získala s ní i stříbrnou olympijskou medaili z Londýna. Se Siniakovou se v Praze dostaly už do čtvrtého finále turnaje WTA. Stejně jako v Tchaj-peji, Charlestonu a Indian Wells ale poslední zápas nevyhrály.

„Já si myslím, že začátek jsme se trošku hledaly, musely si na sebe zvyknout. Teď se to zlepšilo, hrajeme o hodně líp, jsme sehrané,“ líčí Siniaková. „Jsme domluvené, pokračujeme spolu, bojujeme o Singapur.“