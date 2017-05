Plíšková na titul v Praze nedosáhla, po obratu slaví německá senzace

Kristýna Plíšková tak na Spartě nenavázala na předchozí české šampionky - svoji sestru Karolínu (vítězku z roku 2015) a Lucii Šafářovou (2016).

"Trošku mi ve druhém setu došly síly. Mrzí mě to. První podání nefungovalo jako v semifinále. Mám trošku natažený sval na břiše, asi to trošku hrálo roli. Možná i nervy na mě dolehly. Tak příště, no," řekla Plíšková České televizi. "Je to ale moje první finále v sezoně, ještě doma a na antuce. Asi bych měla být ráda," dodala tenistka, jež usilovala o druhý titul na okruhu WTA v kariéře.

Levou rukou hrající svěřenkyně kouče Martina Fassatiho se díky finálové účasti posune poprvé do světové padesátky, na 46. místo.

V prvním setu finále dominovala Plíšková rychlou hrou a kvalifikantku Barthelovou (82. WTA) přehrávala. Třikrát vzala semifinálové přemožitelce Barbory Strýcové servis, o podání přišla jednou a set ukončila vítězným forhendem.

Na úvod druhého setu prohrávala Plíšková 0:2, ale rychle získala ztracený brejk zpět. Když vzala Němce servis na 4:3, fanoušci už se těšili na vítězné oslavy. Ale Barthelová ukázala svoji sílu od základní čáry a vývoj otočila.

"Jseš vyndaná ze zásuvky. Zasuneme zásuvku a nabijeme. Musíš do toho jít. Začíná si tě vodit. Soustřeď se na servis a choď do toho," radil Fassati o pauze za stavu 4:5. Jeho svěřenkyně pak servis udržela, ale další dvě hry ztratila a tím i set.

Před třetím setem se Plíšková převlékla a bílý komplet vyměnila za oranžovo-modrou kombinaci. Na úvod měla šanci, ale promarnila tři brejkboly a rázem si přestala věřit. Rozbila i raketu o zem a od stavu 2:2 prohrála čtyři hry v řadě.

"Nemůžu tomu věřit. Jsem vyčerpaná a nevím, jak jsem to dokázala. Jsem šťastná a chci si tohle vítězství vychutnat," řekla Barthelová po čtvrtém titulu v kariéře. V Praze se k němu dostala po osmi výhrách, jelikož hrála i kvalifikaci.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - finále: