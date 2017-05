Plíšková po finále plakala: Zklamání bylo obrovské! Potěšila ji Kvitová

Když se loučila po zápase s diváky, zlomil se jí hlas a pak se jí do očí natlačily slzy. O to víc tribuny bouřily. Ani Petra Kvitová v hledišti, ani fanoušci na zaplněné tribuně v pražské Stromovce Kristýně Plíškové k titulu na turnaji WTA Prague Open nepomohli. Češka v nadějně rozehraném utkání s Monou Barthelovou marně sahala po výhře a ze zklamání se pak dlouho sbírala.

Co říkáte velké podpoře fanoušků a tomu, že vám fandila i Petra Kvitová?

„Fanoušci byli neskuteční, celý týden mi to moc pomáhalo. I když to člověku nejde nebo je nervózní, tak ta podpora tady byla skvělá. To moc často nebývá, snad kromě Fed Cupu. A vůbec jsem šťastná, jak diváci vzali i ten můj závěrečný výstup, ty slzičky. Byli fakt skvělí. A Petra? Je hodná, že se přišla podívat. Asi ji to samozřejmě mrzí, že nehraje, ale myslím si, že bude brzy fit.“

Asi často na kurtu nepláčete…

„No, ani já jsem to nečekala. Ale strašně jsem v Praze chtěla vyhrát, často to tady vyhrávají Češky, tak jsem k tomu chtěla taky přidat titul. A pak mě to hodně mrzelo.

Už vás smutná nálada trochu přešla?

„Zklamání bylo obrovské, na kurtě jsem to nějak nezvládla. Bylo mi to strašně líto. Už je to ale za mnou… Myslím si, že mi ten týden dal hodně a doufám, že se z toho poučím.“

V čem konkrétně?

„Myslím si, že mi to dodá hodně sebedůvěry, že můžu hrát i na antuce. Mona Barthelová byla právě v těchto podmínkách strašně těžká soupeřka. Dneska mi bohužel „nepsal“ servis jako jindy.“

Nadějně rozehrané utkání nabralo pro vás nepříznivý obrat. Co se stalo?

„Trošku jsem tam ztuhla, to bylo asi vidět. Přišel zbytečný debl, který jsem do té doby nedala, a speciálně tímhle gamem na 4:4 ve druhém setu se ona zvedla. Přišla mi zlomená a pak se to úplně otočilo.“