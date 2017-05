Bouchardová završila válku proti Šarapovové. Porazila ji i za ostatní

Tenisový svět se dočkal utkání, které dalece přesáhlo hranice antukového hřiště. Kanaďanka Eugenie Bouchardová si v Madridu přišla „po svém“ vyřídit osobní slovní válku s Marií Šarapovovou, o které prohlásila, že je podvodnice a že by už po dopingovém nálezu neměla mít právo hrát. V pondělí večer ji ve 2. kole madridského turnaje porazila 7:5, 2:6 a 6:4 a hrdě se bila v prsa: „Udělala jsem to za mnoho dalších hráček na okruhu.“

Bývalá světová jednička Maria Šarapovová bude hrát tenis dál, na to názor Eugenie Bouchardové nemá vliv. Co však kanadská princeznička udělat mohla, to bylo postarat se, aby 30letá Ruska dohrála v Madridu. A to za velkého nadšení zvládla.

„Byla jsem motivovaná, protože hodně hráček mi v soukromí přálo štěstí,“ vyprávěla po svém triumfu Bouchardová, nejhlasitější kritička Šarapovové po jejím 15měsíčním trestu za doping. „Hráčky, se kterými normálně nemluvím, mi řekly, že mi fandí. Dostala jsem taky hodně zpráv z tenisového prostředí se stejným zněním. Chtěla jsem vyhrát pro sebe, ale taky pro tyto lidi. Ukazuje mi to, že víc lidí sdílelo můj názor, ale možná se jen báli promluvit,“ podotkla pyšně.

Po proměněném mečbolu skákala do výšky, následovalo poměrně chladné podání rukou u sítě.

„Dobrá hra,“ řekla své přemožitelce Šarapovová.

„A já si myslím, že (Šarapovová) hraje skutečně velice dobře při svém tzv. comebacku, jestli to tak chcete nazývat,“ rýpla si ještě jednou Kanaďanka.

Několikrát na tiskových konferencích po svých předešlých utkáních byla Šarapovová tázána na to, co si o kritice ze strany Bouchardové myslí. Na hlavu jí padlo mnoho tvrdých slov. „Nad tohle se umím povznést. Od útlého věku jsem pod neustálým drobnohledem a zvykla jsem si nepřipouštět si, co lidé kolem říkají,“ tvrdila diplomaticky. Stejně tak před pondělním mačem ubezpečila, že jde na kurt pouze s úmyslem hrát svůj nejlepší tenis a nerozptylovat se slovními přestřelkami.

Palba přicházela vlastně jen z jedné strany.

„Doufám, že s Marií budu hrát,“ netajila se Bouchardová už po 1. kole při pohledu na možný los.

„Tohle bude nehezké,“ chystal publikum i jinak velmi věcný server BBC na nesmiřitelnou dívčí válku.

Výborný zápas pak přinesl, jak se očekávalo, emotivní bitvu.

Bouchardová byla schopna vyšperkovat svůj výkon a přerušit sérii proher na okruhu WTA, jdoucí od Australian Open. Naopak Šarapovová napáchala 49 nevynucených chyb a připsala si devět dvojchyb. Kanaďanka si vypracovala 21 brejkbolů, pět z nich proměnila.

Duel vrcholil ve třetím setu, v němž obě hráčky odvracely na svém podání stav 0:40. Šarapovová mu čelila třikrát, dvakrát dokázala ztrátu smazat, potřetí ji ale neustála a Bouchardová si otevřela cestu k vítězství.

Následoval scénář, který mezi oběma soupeřkami probíhá už několik týdnů. Bouchardová si vychutnávala osobní úspěch a navážela se do Rusky. „Určitě je příjemné dokázat svoje slova podpořit i výsledkem na kurtu,“ netajila se.

Šarapovová, která bude nyní potřebovat uhrát nejméně semifinále v Římě, aby se dostala do hlavní soutěže ve Wimbledonu, zůstala naopak zdrženlivá.

„Dnes nebyl můj den. Samozřejmě jsem zklamaná. To ze mě dělá lepší hráčku. To mi pomůže vyhrát víc turnajů, víc grandslamů. Jsem velký bojovník,“ řekla o sobě. „Asi by nebylo něco v pořádku, kdybych seděla po prohraném zápase a říkala si, jak jsem spokojená. Bez ohledu na to, s kým jsem hrála, ve kterém to bylo kole, jestli tady nebo na grandslamu,“ ujistila.