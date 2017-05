SESTŘIH: Démon Nadal řádí! V Madridu zničil i Djokoviče a je ve finále

O pátou trofej ze španělské metropole v kariéře se Nadal utká s vítězem druhého semifinále mezi Dominicem Thiemem z Rakouska a Uruguaycem Pablem Cuevasem. Pokud v neděli uspěje, dotáhne se v historickém pořadí s 30 tituly z turnajů Masters na rekordmana Djokoviče.

Čtvrtý nasazený Španěl letos na antuce exceluje jako v dobách své největší slávy. Na oranžovém povrchu, na němž v minulých týdnech získal shodně rekordní desáté tituly v Monte Carlu a Barceloně, vyhrál už 14. zápas za sebou.

Djokoviče porazil po sedmi zápasech poprvé od svého finálového triumfu na Roland Garros v roce 2014 a v celkové bilanci vzájemných zápasů snížil na 24:26. Na antuce ale vede 15:7.

Španělský tenista Rafael Nadal potvrdil v semifinále turnaje v Madridu letošní antukovou suverenitu. V 50. vzájemném duelu porazil dlouholetého rivala Novaka Djokoviče ze Srbska 6:2, 6:4 a dál útočí na třetí antukový titul v sezoně za sebou.

"Nemůžu být šťastnější. Další finále v Madridu pro mne znamená hrozně moc," radoval se na kurtu Nadal, jenž si letos zahraje finále už pošesté. Zatímco v úvodu sezony dva z duelů o titul ztratil proti dalšímu velkému rivalovi Rogeru Federerovi, nyní exceluje. "Věděl jsem, že budu muset hrát dobře. Je pravda, že hodně kazil, ale bojoval až do konce," pochválil soupeře.

Srbský obhájce titulu, jenž do semifinále postoupil bez boje přes Japonce Keie Nišikoriho, neměl v úvodním setu proti Nadalovi šanci. Španěl soupeře nepustil ani k jedinému brejkbolu a za 40 minut se ujal vedení 1:0.

Brejkem vstoupil i do druhé sady, tentokrát ale náskok neudržel a druhý hráč světového žebříčku vyrovnal. Vzápětí ale znovu přišel o podání a další šanci na zvrat už nedostal. V desáté hře ještě odvrátil dva mečboly, třetí už ale Nadal proměnil.

"Rafa byl jednoznačně lepší a zasloužil si vyhrát. Zápas měl od začátku do konce pod kontrolou. Já jsem dělal, co jsem mohl," řekl Djokovič, jenž letos vyhrál jen úvodní podnik sezony v Dauhá, na žádném dalším turnaji až dosud nepřešel přes čtvrtfinále. "Z mé strany to nebyl moc dobrý tenis. Udělal jsem spoustu nevynucených chyb, hlavně v prvním setu. On si mohl dělat, co chtěl," dodal.

Pro Španěla to bylo 33. letošní vítězství, víc jich nikdo na okruhu ATP nemá. Už čtvrtfinálovou výhrou nad Davidem Goffinem se dostal do čela letošního žebříčku Emirates ATP Race To London pro postup na Turnaj mistrů.

Přímé přenosy zápasů z turnajů ATP vysílá DIGI TV.

Dvouhra - semifinále:



Nadal (4-Šp.) - Djokovič (2-Srb.) 6:2, 6:4.

Ženy (dotace 5,924.318 dolarů):



Čtyřhra - finále:



Chan Yung-jan, Hingisová (3-Tchaj-wan/Švýc.) - Babosová, Hlaváčková (5-Maď./ČR) 6:4, 6:3.