SESTŘIH: Krok do historie! Nadal slaví i v Madridu, má 30. titul z Masters

Třicetiletý Nadal na antuce letos kraluje jako v dobách své největší slávy a v minulých týdnech slavil na tomto povrchu shodně rekordní desáté tituly v Monte Carlu a Barceloně. Právě v katalánské metropoli před dvěma týdny ve finále porazil Thiema, k tehdejšímu hladnému triumfu 6:4, 6:1 měl ale dnešní duel daleko.

"Pravda je, že jsem hrál proti soupeři, který bude v příštích pěti až deseti letech bojovat o nejcennější tituly. Takže jsem šťastný, že jsem vyhrál, byl to napínavý zápas," uznal v rozhovoru pro Television Espaňola Nadal, jenž se díky triumfu posune v žebříčku před svého velkého rivala Rogera Federera. Pětatřicetiletý Švýcar, jenž exceloval v první části sezony, si před Roland Garros naplánoval pauzu.

<p>Tenista Rafael Nadal vyhrál i patnáctý letošní zápas na antuce za sebou a ovládl popáté v kariéře turnaj v Madridu. Čtvrtý nasazený Španěl porazil ve finále Rakušana Dominica Thiema 7:6, 6:4, získal třetí titul na okruhu ATP v řadě a jubilejní 30. z podniku Masters, čímž se v historických tabulkách dotáhl na rekordmana Novaka Djokoviče.</p>

Devítinásobný vítěz Roland Garros přišel v úvodním setu jako první o podání, dokázal ale rychle odpovědět. V desáté hře nevyužil tři setboly a rozhodnout tak musel tie-break, který získal až po 80 minutách poměrem 10:8.

V druhém setu dostal o sedm let mladšího soupeře pod tlak hned od prvního gamu úspěšným brejkem a náskok si udržoval až do konce. Thiem, jenž bojoval o premiérový titul na turnaji Masters, ale pátý vzájemný zápas nevzdával.

Za stavu 3:5 odvrátil při svém servisu dva mečboly, snížil na 4:5 a v následujícím gamu si vypracoval čtyři brejkboly. Nadal ale všechny odvrátil a po dalším nevyužitém mečbolu pak čtvrtý v pořadí proměnil.

Po dvou hodinách a 20 minutách tak přidal 34. vítězství v sezoně, což je nejlepší bilance ze všech hráčů na okruhu ATP. Pátý madridský titul slaví po triumfech v letech 2005, 2010, 2013 a 2014. Celkem má na kontě 72 trofejí, na antuce jich vybojoval 52.

"Bylo to důležité finále pro nás oba. Pro něho to bylo první na Masters a pro mne je vždycky mimořádné hrát tady v Madridu. Nikdy nevíte, kdy to bude naposledy, takže se vždycky snažím si to užít," dodal čtrnáctinásobný grandslamový šampion, jenž má za sebou sezony poznamenané vleklými problémy s koleny i zápěstím.

Muži (dotace 6,408.230 eur):

Dvouhra - finále:

Nadal (4-Šp.) - Thiem (8-Rak.) 7:6 (10:8), 6:4.

Čtyřhra - finále:

Kubot, Melo (4-Pol./Braz.) - Mahut, Roger-Vasselin (6-Fr.) 7:5, 6:3.