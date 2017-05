SESTŘIH: Berdych zdolal Mischu Zvereva, dál jdou Strýcová i Siniaková

Čeští tenisté Tomáš Berdych, Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Jako jediná z českého kvarteta v dnešním programu v italské metropoli neuspěla Lucie Šafářová.

Dvanáctý nasazený Berdych vstoupil do turnaje série Masters vítězstvím 7:6, 6:4 nad Mischou Zverevem. Turnajovou čtrnáctku Strýcovou posunulo do dalších bojů zranění ruské soupeřky Darji Kasatkinové, která zápas ve druhém setu vzdala. Siniaková otočila duel s Číňankou Čang Šuaj a vyhrála 5:7, 6:3, 7:6. Šafářová podlehla po boji 5:7, 6:4, 3:6 šestnácté nasazené Mirjaně Lučičové-Baroniové z Chorvatska.

Berdych v úvodní vyrovnané sadě se starším z bratrů Zverevových nevyužil v desáté hře čtyři setboly a musel bojovat v tie-breaku. V něm měl nejprve tři možnosti ukončit set Němec, třináctý hráč světového žebříčku ale vše ustál a sám šel po hodině a 11 minutách do vedení. Druhý set pak rozhodl Berdychův brejk v pátém gamu.

Jednatřicetiletý český reprezentant vybojoval 599. vítězství na okruhu ATP v kariéře a v historických tabulkách se vyrovnal svému trenérovi Goranu Ivaniševičovi. V druhém kole na Berdycha čeká Argentinec Carlos Berlocq, jenž se do hlavní soutěže dostal z kvalifikace.

Třicetiletá Strýcová s Kasatkinovou prohrála po hodinovém boji první set 4:6. Ve druhém si dvacetiletá Ruska zvrtla pravý kotník, když v sedmém gamu při brejkbolu na 4:3 doklouzávala ke zkrácenému míčku. Po ošetření se ještě se slzami v očích vrátila na kurt a game při servisu Strýcové dohrála, po něm ale svou snahu za stavu 4:3 pro Češku vzdala.

Siniaková ztratila vyrovnaný první set v koncovce, ve druhém ale vyrovnala a kráčela za postupem. Závěr zápasu však nezvládla ideálně. Ve třetím setu vedla už 4:2, pak se ale při podání trápila a rozhodnout musel až tie-break. V něm nakonec česká hráčka po dvou a půl hodinách proměnila druhý mečbol a může se těšit na duel proti sedmé nasazené Světlaně Kuzněcovové z Ruska.

Třicetiletá Šafářová s o pět let starší Lučičovou-Baroniovou v dosavadních čtyřech vzájemných zápasech neztratila ani set, dnes ale prohrála hned první 5:7, ačkoliv vedla 5:1. České tenistce se následně podařilo skóre srovnat, ale v rozhodující sadě byla úspěšnější šestnáctá nasazená Chorvatka, jež s pomocí "prasátka", po němž míček dopadl kousek za síť, proměnila po dvou hodinách první mečbol.

Šafářová si tak na okruhu WTA připsala třetí porážku za sebou, poté co v Praze nenastoupila kvůli nemoci k duelu druhého kola s Kristýnou Plíškovou a před týdnem v Madridu vypadla v třísetové bitvě se Strýcovou.

Na turnaji v Římě hraje ještě Karolína Plíšková, jež má coby druhá nasazená v prvním kole volno.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 4 507 375 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Querrey (USA) - Pouille (11-Fr.) 7:6 (8:6), 7:6 (10:8),

Struff (Něm.) - Tomic (Austr.) 6:7 (8:10), 6:1, 6:4,

Berdych (12-ČR) - M. Zverev (Něm.) 7:6 (9:7), 6:4,

Bedene (Brit.) - Mager (It.) 6:7 (3:7), 6:4, 3:0 skreč,

Goffin (9-Belg.) - Bellucci (Braz.) 6:7 (5:7), 6:3, 6:4,

Troicki (Srb.) - Napolitano (It.) 7:6 (7:1), 6:2,

Berlocq (Arg.) - Haase (Niz.) 6:3, 7:5,

Mayer (Něm.) - Monteiro (Braz.) 6:4, 6:2,

Edmund (Brit.) - Sousa (Portug.) 6:3, 6:4,

Almagro (Šp.) - Seppi (It.) 7:6 (8:6), 6:3,

Del Potro (Arg.) - Dimitrov (10-Bulh.) 3:6, 6:2, 6:3.

Ženy (dotace 3 076 495 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Strýcová (14-ČR) - Kasatkinová (Rus.) 4:6, 4:3 skreč,

Siniaková (ČR) - Čang Šuaj (Čína) 5:7, 6:3, 7:6 (8:6),

Siegemundová (Něm.) - Osakaová (Jap.) 6:2, 6:4,

Lučičová-Baroniová (16-Chorv.) - Šafářová (ČR) 7:5, 4:6, 6:3,

Putincevová (Kaz.) - Puigová (Portor.) 6:2, 7:5,

Šarapovová (Rus.) - McHaleová (USA) 6:4, 6:2,

Curenková (Ukr.) - Chiesaová (It.) 7:5, 6:2,

Barthelová (Něm.) - Pcheng Šuaj (Čína) 6:1, 3:6, 6:3,

Pavljučenkovová (12-Rus.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:7 (5:7), 6:1,

Cornetová (Fr.) - Erraniová (It.) 6:3, 6:4.