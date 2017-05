Oranžový teror je zpět. Nadal dominuje a hlasí: Chci titul z French Open

Rafael Nadal je oběť rituálů. Před každým podáním si upraví vlasy za ucho, popotáhne si spodní prádlo. Běda, kdyby jeho lahve s pitím nemířily etiketami tam, kam chce. A to už by se rovnou mohla zřítit nebesa, pokud by šlápl mezi výměnami na čáru.

Španělův svět je v pořádku, když všechny tyto zvyky dodržuje. A letos vrací do hry ještě jeden rituál made in Mallorca - antukovou neporazitelnost. Borec, jehož tenis je víc než u jiných založený na sebedůvěře, sílí na jaře každým odehraným týdnem.

Tenista Rafael Nadal vyhrál i patnáctý letošní zápas na antuce za sebou a ovládl popáté v kariéře turnaj v Madridu. Čtvrtý nasazený Španěl porazil ve finále Rakušana Dominica Thiema 7:6, 6:4, získal třetí titul na okruhu ATP v řadě a jubilejní 30. z podniku Masters, čímž se v historických tabulkách dotáhl na rekordmana Novaka Djokoviče.

Na titul z ATP čekal rok, od půlky dubna však posbíral tři za čtyři týdny (Monte Carlo, Barcelona, Madrid). A na další líčí nyní v Římě. Když se tenisový kolotoč přesune z amerických betonů na evropskou antuku, nastává pro Španěla pokaždé lovná sezona.



Poslední sezony Rafaela Nadal na antuce SEZONA BILANCE TITULY 2017 15:0 3 2016 21:4 2 2015 26:6 2 2014 25:3 3 2013 39:2 6 2012 23:1 4 2011 28:2 3 2010 22:0 4

„Tohle je pro mě velmi emociální období roku. Miluji tyhle turnaje, snažím se získat každý z nich. Vedlo se mi v Monte Carlu, Římě i tady,“ vyprávěl v Madridu, metropoli své rodné země, kde měl při finále s mladým Rakušanem Dominicem Thiemem (7:6, 6:4) v zádech plné tribuny stadionu La Caja Mágica. A za jejich potlesku po mečbolu okamžitě poklekl a skryl dojetím se křivící tvář do dlaní.

Turnaj hraný ve vyšší nadmořské výšce (667 m), kde míče znatelně rychleji létají, je známý tím, že není lovištěm klasických antukářů. Vyhrát tam dvakrát dokázal Roger Federer či jednou Andy Murray. I v tomhle prostředí ale letos válel král antuky Nadal neohroženě, set mu nedokázali vzít Kyrgios, Goffin, Djokovič ani Thiem.

Španělský tenista Rafael Nadal potvrdil v semifinále turnaje v Madridu letošní antukovou suverenitu. V 50. vzájemném duelu porazil dlouholetého rivala Novaka Djokoviče ze Srbska 6:2, 6:4 a dál útočí na třetí antukový titul v sezoně za sebou.

„Neskutečně umisťuje podání, jeho bekhend nabral razanci a drtivý forhend si obíhá snad ještě víc než normálně. Proto tak vládne,“ popisoval Brad Gilbert „Rafovu“ proměnu, jež byla markantní i v sobotním madridském semifinále s Novakem Djokovičem. Srba, kterého neporazil tři roky a sedm zápasů, vystřílel Nadal z kurtu 6:2, 6:4.

A bylo evidentní, k čemu mu slouží znovu významně naběhlý biceps na levačce. V duelu s Djokovičem servíroval první podání průměrnou rychlostí 186 kilometrů za hodinu. Loni takový zápas odservíroval jednou, letos je předvádí celkem pravidelně.

Ve spojení s nadalovskou bojovností jde o klíčový prvek. Proto Španěl vévodí statistice odvrácených brejkbolů v sezoně i před dvoumetrovými ranaři Johnem Isnerem s Ivem Karlovičem a taktéž se drží v první pětce v proměňování vlastních brejkbolů.

V prvním setu ještě domácí mašině David Goffin jakžtakž vzdoroval, ve druhém už nestačil. Rafael Nadal ve čtvrtfinále turnaje ATP v Madridu zvítězil 7:6 a 6:2 a v semifinále vyzve rivala Novaka Djokoviče.

Tenhle mix mu letos vynesl už 34 vyhraných zápasů (5 porážek), čímž vévodí ATP. Stejně jako letos získanými body. Nadal jednoduše hraje šťastné období, při kterém stoprocentně využívá, že je konečně delší čas zdráv a zároveň se nevede dalším alfa samcům tenisové planety (Murray, Djokovič).

Jako první muž v dějinách dokázal proto zaokrouhlit počet titulů z jednoho turnaje na deset. A zvládl to hned na dvou místech – v Monte Carlu a Barceloně. A už za dva týdny se vydá na výpravu za třetí „La Decima“.

Na jeho desátý titul z Roland Garros, jímž by v grandslamové historii předstihl devět Wimbledonů Martiny Navrátilové, se již hojně sází. Podle jedné z britských kanceláří má Rafa nadpoloviční šanci, že to letos dokáže.

„Ten titul chci,“ prohlásil brzy jednatřicetiletý král antuky, jemuž letos sedí koruna na hlavě obzvlášť pevně.