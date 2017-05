Šéf WTA Šarapovovou hájí, hráčky se do ní trefují: Dobře, že nebude v Paříži!

Ať chce nebo ne, všechno kolem ní vyvolává i na třetím turnaji po jejím návratu z dopingového trestu kontroverze. Maria Šarapovová je i tento týden pod slovní palbou.



„Odvážný počin, protože každý je pod tlakem. Lidé chtějí vidět Marii,“ pochválila rozhodnutí organizačního výboru French Open neudělit divokou kartu na antukový grandslam (hraje se od příštího týden) Marii Šarapovové chorvatská tenistka Mirjana Lučičová-Baroniová. Přiřadila se tak k dlouhému zástupu tenistek, jimž není po chuti, že ruská tenisová diva sklízí divoké karty na turnaje jako obilí kosou.

Považují to za protekci. Na divokou kartu startovala Ruska zatím všude – ve Stuttgartu, Madridu i v Římě. Tam ale zažila pramálo radosti. Snad jen postup do 2. kola, jímž si zajistila posun do dvoustovky na žebříčku a tím pádem i jistotu kvalifikace ve Wimbledonu, ji mohl potěšit. To ale zrovna nebyly novinky, které chtěla Šarapovová slyšet.„Vážně? Poslyšte, asi předpokládáte, že vím, jak tyto věci (žebříček, umístění v kvalifikacích a hlavních turnajích) fungují a tak, ale pravda je taková, že já se soustředím na každý zápas, na každý týden na turnaji. Fakt, že hraji třetím týdnem po sobě tenis, je pro mě velkou záležitostí. Věnuji tomu veškerou pozornost,“ zívla Šarapovová nad dotazy, jak posun do wimbledonské kvalifikace hodnotí.

Zatímco v Londýně má tedy naději, že si tam na trávě grandslam zahraje, v Paříži ji fanoušci neuvidí. Krok pořadatelů French Open tenisové prostředí rozděluje. „Pokud chcete investovat peníze do antidopingového programu, nemůžete zároveň odměňovat ty, kteří neprošli dopingovým testem,“ oceňuje francouzské činovníky Lučičová-Baroniová.Naopak šéf ženské tenisové asociace Steve Simon protestuje: „Trestáte tak hráčku za něco, za co už potrestána byla,“ uvedl. „Nesouhlasím s rozhodnutím francouzské federace,“ bouří se. Francouzi ale argumentují tím, že divoké karty mají pro hráče a hráčky při návratech po zranění, ne po dopingovém trestu, což je případ Šarapovové.Ta se dušuje, že odmítnutí z Paříže není pro její comeback klíčové. „Nic není zklamáním poté, co je vám zakázáno na 15 měsíců hrát tenis,“ připomněla délku svého trestu za užívání zakázaného meldonia. O tom, že se jí ale ostré NE z Paříže dotklo, nemůže být sporu.

„Pokud tohle musím absolvovat, abych se znovu zvedla, tak jdu do toho. Žádná slova, zápasy nebo činy mi nikdy nezabrání v tom, abych si plnila své sny. A že jich mám hodně,“ napsala pětinásobná grandslamová šampionka odhodlaně na Twitteru.