Djokovič v Římě padl a oznámil, že mu bude radit Andre Agassi!

"Dva týdny jsme si s Andrem telefonovali a dohodli jsme se na spolupráci. Bude se mnou v Paříži a uvidíme, jak to bude fungovat," řekl Srb po dnešním prohraném finále s Němcem Alexanderem Zverevem v Římě.

Djokovič před pár týdny oficiálně ukončil spolupráci s celým realizačním týmem včetně slovenského kouče Mariána Vajdy, který mu pomáhal jedenáct let. Už loni v prosinci přestal spolupracovat se superkoučem Borisem Beckerem.

Vítězi 12 grandslamových turnajů ve dvouhře se poslední dobou na okruhu ATP nedařilo. Od loňského léta vyhrál Djokovič jediný turnaj, na Australian Open vypadl v druhém kole a na následujících třech turnajích nepřešel přes čtvrtfinále.

Osminásobný grandslamový šampion Agassi se v minulosti k trenérské kariéře vyjádřil odmítavě. Tvrdil, že kvůli dospívajícím dětem, které vychovává s manželkou Steffi Grafovou, by na takovou práci neměl čas.

S Djokovičem by mohl spolupracovat jako zvláštní konzultant, který by byl k dispozici jen na grandslamové turnaje, podnik v Indian Wells, jenž se koná nedaleko Agassiho bydliště v Las Vegas, a případně na Turnaj mistrů, pokud by se na něj Srb kvalifikoval. To by představovalo deset až dvanáct týdnů v roce.

Zverev má už třetí letošní titul

Dvacetiletý Zverev už letos vyhrál v Montpellieru a Mnichově a přemožitele nenašel ani v Římě. V premiérovém vzájemném duelu s Djokovičem, který v pondělí oslaví třicetiny, ani jednou neprohrál servis. Soupeřovo podání prolomil třikrát a po necelé hodině a půl proměnil první mečbol.

Německý tenista Alexander Zverev porazil ve finále antukového turnaje v Římě světovou dvojku Srba Novaka Djokoviče 6:4, 6:3 a získal třetí letošní titul.

Po čtvrtém titulu v kariéře se mladší bratr tenisty Mischy Zvereva poprvé dostane do elitní desítky. Ze 17. místa, jež bylo jeho dosavadním maximem, se v pondělí posune na desáté.

Slavila i Svitolinová

Už čtyři tituly má letos na kontě Ukrajinka Jelena Svitolinová po výhře 4:6, 7:5, 6:1 nad favorizovanou Rumunkou Simonou Halepovou. Svitolinová, čtvrtfinálová přemožitelka Karolíny Plíškové, se v novém vydání světového žebříčku posune o pět příček na šesté místo.

Dvaadvacetiletá Svitolinová po předchozích triumfech v Tchaj-wanu, Dubaji a Istanbulu vybojovala čtvrtý letošní titul, což je nejvíce na ženském okruhu. Turnajová osmička sice prohrála první set 4:6, ale druhý získala poměrem 7:5.

V rozhodující sadě povolila o dvě místa výše nasazené Halepové jediný game a po více než dvou hodinách proměnila třetí mečbol. Svitolinová oplatila Rumunce čtyři roky starou porážku z dosud jediného vzájemného duelu a získala celkově osmý turnajový titul.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka):

Muži (dotace 4,507.375 eur):

Dvouhra - finále:

A. Zverev (16-Něm.) - Djokovič (2-Srb.) 6:4, 6:3.

Čtyřhra - finále:

Herbert, Mahut (4-Fr.) - Dodig, Granollers (8-Chorv./Šp.) 4:6, 6:4, 10:3.

Ženy (dotace 3,076.495 dolarů):

Dvouhra - finále:

Svitolinová (8-Ukr.) - Halepová (6-Rum.) 4:6, 7:5, 6:1.

Čtyřhra - finále:

Chan Yung-jan, Hingisová (2-Tchaj-wan/Švýc.) - Makarovová, Vesninová (1-Rus.) 7:5, 7:6 (7:4).