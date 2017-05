Šafářová po ošklivé prohře: Jsem na dně. Z něj vede jen cesta vzhůru

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Nádherné tažení do pařížského finále z před dvou let vystřídal zlý sen, který Lucie Šafářová prožila při letošním ročníku Roland Garros. V 1. kole odvrátila za stavu 1:6, 0:5 totální debakl s Paraguaykou Veronikou Cepedeovou, až 97. tenistkou WTA. K větším věcem než úpravě skóre se už ale nedostala (1:6, 4:6).

Co říct k takovému zápasu?

„Začala jsem hrozně špatně a dělala strašně moc chyb. Ona hodně vracela a já byla pomalá a unavená. Bohužel jsem nepodala výkon, který bych měla podat.“

Čím to bylo?

„Onemocněla jsem při turnaji v Praze angínou a od té doby se to se mnou táhne. Nemůžu trénovat, kolik bych chtěla. Tělo mě prostě nepouští dál a všechno se to se mnou veze špatně. Snažím se víc regenerovat, zdraví dávám maximum. Ale i tím, co mám historicky za sebou, to mému tělu trvá déle. Takže nejsem schopna podat výkon, jaký bych chtěla.“

V utkání jste se ještě snažila mocně dotahovat. Věřila jste v obrat?

„Zápasů, co jsem odvracela mečboly, bylo v kariéře hodně, takže jsem pořád doufala, ale nevyšlo to. Snížení z 0:5 na 4:5 mi dalo naději, ona pak ale s novými míči dobře zaservírovala, v posledním gamu už moc šance nebyla.“

Co jste si říkala, když se skóre vyvíjelo tak zle?

„Že to je zlý sen. Mám v Paříži krásné vzpomínky a měla jsem rozhodně vyšší cíle. Tenhle výkon je samozřejmě zklamání. Je to pro mě svým způsobem dno po předchozích týdnech. A ze dna se dá jenom odrazit. Takže jen doufám, že to v dalších týdnech bude lepší.“