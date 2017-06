Berdych opět bez trenéra! Skončil se superkoučem Ivaniševičem

Spolupráce pod vedením tzv. superkouče Ivaniševiče začala smolně. Berdych měl zánět slepého střeva, na operaci nemusel, ale vynechal US Open. Po návratu sice vyhrál na přelomu září a října turnaj v Šen-čenu, ale pak se mu nedařilo a nedostal se na Turnaj mistrů. Ideálně mu nevyšel ani úvod letošního roku. Nejlépe zahrál až týden před Paříží, v kterém došel do finále v Lyonu.

"Zažil jsem lepší období. Nebyl to ideální čas. Musím přijít na kurt a odvést co nejlepší výkon a to se mi taky párkrát nepovedlo. Za to si můžu sám, ne trenér," řekl Berdych po výhře v 1. kole na Roland Garros, ale ve druhém už vypadl s neznámým Rusem Karenem Chačanovem. Po zápase si stěžoval na problémy s bedry.

Kvůli horším výsledkům jednatřicetiletý Berdych letos po více než šesti letech vypadl ze světové desítky. Aktuálně je v žebříčku dvouhry ATP čtrnáctý.

Berdych před rokem ukončil před antukovým French Open spolupráci s venezuelským koučem Danielem Vallverduem. Poté mu pomáhal Chorvat Luka Kutanjac, který je podle všeho nadále součástí jeho týmu.

Před zahraničními kouči měla dlouholetá česká jednička domácí trenéry. Do světa velkého tenisu Berdycha uvedl Jaroslav Navrátil a šest let pracoval s Tomášem Krupou, pod jehož vedením hrál na londýnské trávě i finále Wimbledonu.