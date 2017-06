Ivaniševič o Berdychovi: Nešlo to. Udělal jeden krok vpřed a tři zpátky

Prostě to nevyšlo, shrnul Goran Ivaniševič do tří slov spolupráci s tenistou Tomášem Berdychem. Spojení bývalého vítěze Wimbledonu s českou jedničkou se nevyvedlo a po deseti měsících rozpadlo. Chorvat si přesto myslí, že i Berdych může jednou grandslam vyhrát, ale musí začít věřit.

"Došlo to do fáze, že už jsem nedokázal pomoci. Prostě to nevyšlo," řekl Ivaniševič v rámci setkání legend v areálu Rolanda Garrose, proč už není Berdychovým koučem. "Zkusili jsme všechno, ale když to dospěje do bodu, že se nikam nemůžete pohnout, je lepší to ukončit. To pak není nikdo šťastný. Končíme jako přátelé," dodal.

V bílé košili se Ivaniševič pohyboval před kamerami s úsměvem. Když přišla řeč na Berdycha, trochu zvážněl a mluvil hloubavě. "Jako trenér se snažím překonat všechny výzvy, abych svým svěřencům co nejvíce pomohl, ale když to nejde... Když se to nikam neposouvá, je lepší to uzavřít. Život jde dál," řekl Ivaniševič.

Jejich spojení začalo smolně. Berdych měl loni koncem léta zánět slepého střeva. "To nebylo zranění, málem umřel," podotkl Ivaniševič. "Když jsem k němu přišel, nebyl příliš sebevědomý, ale tohle ho srazilo ještě víc dolů," míní Ivaniševič.

Berdych po uzdravení potřeboval hodně času, aby si zase začal na kurtu věřit a nabyl přesvědčení, že to může zvládnout. "Jenže prohrál pár hloupých zápasů a pak další. Udělal jeden krok vpřed a tři zpátky. V tenisu občas potřebujete také trochu štěstí. Tím myslím výsledky. Někdy přijdou, jindy ne," pokrčil Chorvat rameny.

Grandslam Berdych ještě může vyhrát

V tréninku se zaměřovali na zlepšení servisu, vždyť Ivaniševič patřil k mistrům v tomto oboru. Chtěl po Berdychovi, aby hrál mnohem agresivněji a tlačil ho, aby trochu vyšel ze své komfortní zóny. Marně. "Zkusili jsme úplně všechno. Upřímně. Dívali jsme se na tenis ze všech možných úhlů, cest a věcí," řekl Ivaniševič.

Při rozchodu po vyřazení Berdycha ve 2. kole French Open dal Ivaniševič svému již bývalému svěřenci radu. "Říkal jsem mu: především si musíš promluvit sám se sebou. Musíš si být jistý tím, co chceš, a jak toho chceš dosáhnout. Jakou cestou k tomu chceš dojít. Neříkal jsem mu to jako trenér, ale jako bývalý tenista. Někdy je lepší si sednout jen sám, bez ostatních lidí," prozradil král londýnské trávy z roku 2001.

Berdych zkusil v Ivaniševičovi najít takzvaného superkouče. Cílem mělo být vyhrát grandslamový titul. S krajanem Marinem Čiličem se mu to před třemi lety na US Open povedlo, s Berdychem neuspěl. Přesto si myslí, že to český tenista může jednou dokázat. "Hru i potenciál na to má. Ale musí tomu věřit on sám. Ne veřejnost, já nebo vy, ale on. Jakmile tomu začne věřit, má šanci," řekl Ivaniševič.

V září Berdych oslaví dvaatřicáté narozeniny a dá se říct, že čas hraje proti. "Já taky běžel proti času. A vyhrál jsem grandslam," upozornil Ivaniševič, že jeho triumf na londýnské trávě v devětadvaceti letech se nečekal. "Čas je vždycky. Pokud chcete, najdete ho," řekl. A dodal, že pro něj bylo ctí s Berdychem spolupracovat.