Plíšková na trůn? Jen odklad, velkou šanci má už od Wimbledonu

Předvedla nejlepší výkon turnaje. Nejlepší antukářku současnosti dostala do třetího setu. V něm se však vidina Karolíny Plíškové coby nové světové jedničky rozplynula. Rumunka Simona Halepová ovládla semifinále a v sobotu si sama zahraje o titul i místo světové jedničky proti dvacetileté senzaci z Lotyšska Jeleně Ostapenkové. Plíšková zůstane po Roland Garros třetí, tím její atak trůnu ale zdaleka nekončí.

Pokud rozjetá Rumunka splní roli favoritky a ovládne sobotní finále, čeká ji příjemný bonus. Od pondělí se stane světovou jedničkou a na této pozici vystřídá Němku Angelique Kerberovou.

"Halepová mi tam úplně nepasuje. Karolíně by to tenisově slušelo daleko víc, ale ono to přijde, o tom jsem přesvědčený," prohlásil při hodnocení těsně prohraného semifinále v Paříži tenisový expert Vladislav Šavrda. "Zápas jsme prožívali, strašně jsme Káje přáli, aby uspěla, ale neuspěla. Věřím, že když se bude rvát dál, tak se toho jednoho dne dočká," doufal Plíškové trenér David Kotyza.

Ten čas nemusí být vůbec daleko. Kotyza vede Plíškovou od začátku sezony, v její pomyslné polovině mají bilanci 32 výher a 9 porážek a ještě dva měsíce na to, aby pětadvacetiletá rodačka z Loun atakovala světový trůn.

Další dva měsíce Plíšková obhajuje pouhých 481 bodů, její největší konkurentky Halepová (1610) a Angelique Kerberová (1780) mnohem víc. Rozdílový by mohl být už Wimbledon, kde Češka hájí 2. kolo, Halepová čtvrtfinále a Kerberová finále.

Žebříček WTA funguje tak, že tenistky musí obhajovat body uhrané na těch samých turnajích v minulé sezoně. Například tedy pokud vloni turnaj vyhrála, a letos by vypadla v prvním kole, body za titul se jí prakticky všechny odečtou (například ve Wimbledonu je za účast v prvním kole 10 bodů).

V tuhle chvíli má v žebříčku první Kerberová 7035 bodů, Halepová se v případě triumfu na French Open dostane na číslo 7750. Plíšková má v současné době 6690 bodů.

Plíšková v minulém roce na trávě ovládla menší turnaj v Nottinghamu, v Birminghamu naopak vypadla už v prvním kole. Před Wimbledonem si zahrála finále v Eastbourne, na vrcholu travnaté sezony v All England Clubu ale skončila už ve druhém kole.

Pokud ve Wimbledonu půjde letos daleko, má velkou šanci dostat se nad své soupeřky. Za triumf ve Wimbledonu se bere 2000 bodů, Plíšková po účasti ve druhém kole z loňska hájí jen 70.

Naopak Kerberová, která letos v Paříži vypadla už v prvním kole, na Wimbledonu bude obhajovat loňskou finálovou účast, tedy 1300 bodů. V minulém roce došla ve Wimbledonu dál i Halepová, která uhrála 430 bodů za účast ve čtvrtfinále.

Pro Plíškovou přichází velká šance i na následujících velkých podnicích v Severní Americe. Halepová obhajuje titul z Montrealu a semifinále z Cincinnati, Kerberová semifinále z Montrealu a finále ze Cincinnati. Česká jednička uhrála v Montrealu pouze osmifinále, v Cincinnati ale slavila titul po finálové výhře právě nad Kerberovou.