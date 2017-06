Životní zápas! Krejsová zdolala bývalou jedničku, omráčila výměnou snů

Krejsová uspěla v Hertogenboschi v kvalifikaci a poprvé v kariéře okusila atmosféru hlavní soutěže turnaje WTA. Brzy sedmadvacetiletá tenistka dosud hrála pouze turnaje ITF a má na kontě sedm titulů ve dvouhře a 24 ve čtyřhře. Současné žebříčkové postavení je jejím maximem.

VIDEO | Podívejte se na neuvěřitelnou výměnu, kdy Krejsová zahrála i úder mezi nohama

Absolutely incredible play from Krejsova!



How did she win this point?! 😱 #RicohOpen pic.twitter.com/Qt7nfNHazI — WTA (@WTA) June 12, 2017

Často chybující Jankovičovou porazila Krejsová za 81 minut. Po zisku první sady prohrávala v druhém setu 1:3, ale dokázala si vzít servis zpět. V závěru se při podání soupeřky dostala Češka do vedení 6:5 a ve dvanáctém gamu proměnila druhý mečbol, poté co dvaatřicetiletá Jankovičová poslala bekhendový return do autu.

V druhém kole čeká Krejsovou turnajová sedmička Lesja Curenková z Ukrajiny.

Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):

Muži (dotace 660 375 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Bedene (8-Brit.) - Istomin (Uzb.) 3:6, 6:2, 6:1.

Ženy (dotace 250 000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejsová (ČR) - Jankovičová (Srb.) 6:3, 7:5,

Rusová (Niz.) - Babosová (6-Maď.) 5:7, 6:2, 6:3,

Curenková (7-Ukr.) - Mertensová (Belg.) 6:4, 6:1.