Premiérový Turnaj mistrů pro budoucí superstar. Jak jsou na tom Češi?

Kdo si zahraje Turnaj mistrů pro hráče do 21 let? • FOTO: sport

Bude to parádní show. A to i přes fakt, že na ní budou chybět Roger Federer, Novak Djokovič, Andy Murray či Rafael Nadal. Od 7. do 11. listopadu se v Miláně vůbec poprvé sejdou ti největší talenti současného tenisu. Turnaj s názvem Next Gen ATP Finals je určen pro osm nejlepších hráčů do 21 let. Kdo by se na něj v současné chvíli kvalifikoval a jak jsou na tom nejlepší čeští mladíci?