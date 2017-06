Škoda za miliony. Jak ředitel z 302. místa porazil šampiona Federera

Před třemi měsíci mu třásl pravicí a předával pohár. Tommy Haas, ředitel turnaje v Indian Wells a jeho šampion Roger Federer. Ve středu si ti dva podávali ruku znovu. Tentokrát u sítě a jaká to senzace, vítězem byl na stuttgartské trávě devětatřicetiletý „pan ředitel“ Haas (2:6, 7:6 (8), 6:4). „Jsem z toho taky v šoku, nemám slov,“ líčil německý veterán, jemuž na žebříčku patří až 302. příčka a letos hraje rozlučkovou sezonu s kariérou.

Od organizátorů podniku ve Stuttgartu dostal divokou kartu a odvděčil se jim za ní po svém – vyřadil jim hned v prvním zápase největší a nejdražší atrakci, kterou si pořídili. Podle expertů se spodní hranice startovného pro Federera na takových turnajích pohybuje okolo půl milionu dolarů (asi 12 milionů korun).

„Je to sport. Bohužel někdo musí prohrát,“ skoro se omlouval Haas po utkání, na které přivedl i svou šestiletou dceru Valentinu. „Jsem si jistý, že za takových deset, dvacet let to bude dobrá historka,“ usmíval se bývalý druhý tenista světa, jenž letos vyhrál teprve šestý zápas, a poprvé se mu proti Federerovi povedlo navléct dvě výhry za sebou.

Borcům na kurtu bylo dohromady 74 let, zápas starších protagonistů viděl okruh ATP naposledy v sezoně 1982. Historický byl mač i v jiném ohledu. S hůř umístěným tenistou prohrál Federer naposledy roku 1999. „I tak nejsem z porážky šokovaný. Když jdete na kurt proti někomu tak dobrému jako Tommymu, musíte s ní počítat,“ pravil smířeně Švýcar na adresu svého dobrého kamaráda, proti kterému nevyužil v tiebreaku druhé sady mečbol a po desetitýdenní pauze od tenisu seznal, že zápasovou praxi musí do Wimbledonu dohnat.

„Porážku můžu vyčítat jen sám sobě. Vést 1:0, mít brejk i ve druhém setu a nedotáhnout zápas, to je velká chyba,“ peskoval se Federer, letošní vítěz Australian Open, jenž vynechal antukovou část sezony, aby byl co nejčerstvější pro útok na titul z Wimbledonu. S volným víkendem ve Stuttgarttu ale asi nepočítal.