Berdych začal sezonu na trávě skvěle, ve Stuttgartu zdolal Tomice

Tomáš Berdych vstoupil do travnaté části tenisové sezony vítězstvím ve Stuttgartu 7:6, 6:2 nad Australanem Bernardem Tomicem. Třetí nasazený český hráč měl v prvním kole volný los a po dnešní výhře postoupil do čtvrtfinále.

Jednatřicetiletý Berdych se na ATP Tour představil po dvou týdnech od zklamání na Roland Garros, kde vypadl už ve druhém kole s Rusem Karenem Chačanovem. Následně čtrnáctý hráč světového žebříčku ukončil spolupráci s chorvatským trenérem Goranem Ivaniševičem, jenž ho vedl od loňského srpna.

Dnešní duel na Mercedes Cupu zvládl Berdych za 76 minut. Jediného zaváhání se dopustil v devátém gamu prvního setu, kdy za stavu 5:4 ztratil servis a umožnil Tomicovi srovnat.

Tie-break ale český hráč ovládl 7:4 a navrch měl i v druhém setu, v němž vzal stuttgartskému rodákovi Tomicovi dvakrát podání. Zápas zakončil dvěma esy za sebou, celkově jich nastřílel čtrnáct. Čtyřiadvacetiletého Australana porazil Berdych i v pátém vzájemném duelu, z toho potřetí na trávě.

"Byl to dobrý, velmi dobrý zápas. V prvním setu jsem získal rychle brejk, ale pak to bylo těsné. V tie-breaku jsem využil šance, což rozhodlo. Jsem zpět ve Stuttgartu, zpět na trávě a to je pozitivní. Předvedl jsem slušný tenis," řekl na kurtu Berdych.

Ve Stuttgartu hrál v minulosti pětkrát, naposledy v roce 2009. "Čas letí. Místo je stejné, ale povrch úplně jiný," připomněl, že dříve se tam hrálo na antuce.

Ve čtvrtfinále se Berdych utká s pětatřicetiletým Španělem Felicianem Lópezem, s nímž má vyrovnanou bilanci 6:6.

Dvouhra - 2. kolo:



Berdych (3-ČR) - Tomic (Austr.) 7:6 (7:4), 6:2,

F. López (Šp.) - Chardy (Fr.) 6:3, 3:6, 6:2.