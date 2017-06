Bookmakeři před Wimbledonem: Plíšková je jednička, Kvitová hned za ní

Téměř půl roku si nezahrála soutěžní zápas, na kurty se Petra Kvitová vrátila až na French Open, kde skončila ve druhém kole. Přesto má většina zahraničních sázkových kanceláří jasno. Dvojnásobná wimbledonská vítězka bude v All England Clubu znovu řádit, větší papírovou favoritkou je jen Karolína Plíšková!

Ještě před pár týdny se zdálo nemyslitelné, aby se Petra Kvitová stihla vrátit na dvorce už na French Open. Podařilo se. Sedmnáctá hráčka světa si připsala jedno vítězství, turnaj však brala spíše jako přípravu a test pořezaných prstů a šlach na levé ruce.

"Nemám nic nahraného, takže bych měla absolvovat co nejvíc turnajů, ale ruku nesmím přetížit. O tom se často bavíme, aby se to nezkomplikovalo, nedostal se tam zánět nebo něco. Musíme najít balanc, jak to udělat," říkala Kvitová poté, kdy vypadla ve druhém kole s Mattekovou-Sandsovou.

KVITOVÁ VE WIMBLEDONU ROK FÁZE 2008 1. kolo 2009 1. kolo 2010 semifinále 2011 VÍTĚZKA 2012 čtvrtfinále 2013 čtvrtfinále 2014 VÍTĚZKA 2015 3. kolo 2016 2. kolo

Řada renomovaných zahraničních kanceláří však má přesto o favoritkách jasno. Že na místo největší aspirantky na titul zařadily světovou trojku a jasně nejlépe podávající tenistku na okruhu Karolínu Plíškovou, není překvapení.

Bookmakeři však za druhou největší kandidátku na titul vybrali právě dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou, která svůj první zápas sezony na trávě odehraje na turnaji v Birminghamu.

"Odletěla jsem zdravá, ruka je v pořádku, žádné komplikace se nevyskytly a už se těším na svůj první zápas na trávě. K mé hře pasuje. Těším se, jak tam poletí můj levácký servis. Ale na začátku si na trávě vždy připadám tak pomalá! Chci se pohnout, ale jako bych do trávy vrostla a nic nemohla," říkala fulnecká rodačka.

Odborníky neodradil od zařazení Petry Kvitové mezi hlavní favoritky Wimbledonu ani fakt, že česká tenistka nemá kromě zápasové praxe logicky ani dostatečnou fyzickou kondici, což se právě s Mattekovou několikrát ukázalo.

Až za sedmadvacetiletou Češkou se ve většině případů objevují jména jako po mateřské dovolené se vracející Viktorie Azarenkové, Venus Williamsové, domácí hvězdy Johanny Kontaové, finalistky z French Open Simony Halepové či trápící se úřadující světové jedničky Angelique Kerberové.

PLÍŠKOVÁ VE WIMBLEDONU 2012 1. kolo 2013 2. kolo 2014 2. kolo 2015 2. kolo 2016 2. kolo

Karolína Plíšková byla za největší favoritku vybrána i přes fakt, že se jí ve Wimbledonu stejně jako na nedávno skončeném French Open vůbec nedaří. Při svých pěti účastech se dostala čtyřikrát do druhého kola, výš nikdy.

Ani ona sama si na tuto roli příliš nevěří. "Nemyslím si, že jsem favoritka. Je tam spousta nebezpečných holek. Na druhou stranu neobhajuju žádné body, budu v klidu," říká česká jednička.

Nejslavnější turnaj světa začíná 3. července a jestli se naplní očekávání bookmakerů, má se český fanoušek opravdu na co těšit. Ve hře totiž budou i další Češky v čele s kometou letošního roku Markétou Vondroušovou, Barborou Strýcovou, sestrou Karolíny Kristýnou Plíškovou, Kateřinou Siniakovou, ostřílenou Lucií Šafářovou a dalších.