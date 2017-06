Plíšková: Já a jednička? Přijde to. Na Wimbledonu bude úspěch druhé kolo

Antuka nepatří mezi její oblíbené povrchy, ale před pár týdny na French Open došla až do finále. Nyní čeká tenistku Karolínu Plíškovou další povrch, který by sama zrovna nevyhledávala. Na wimbledonských trávnících čeká na větší úspěch. V minulém ročníku nepřešla ani druhé kolo. „Těžko teď říct, že chci do finále. Pro mě bude dobré, když přejdu druhé kolo, které se mi loni nepovedlo. Krásné by bylo dostat se přes třetí kolo a do druhého týdne turnaje,“ říká Plíšková.

Skončila antuková sezona. Těšíte se na trávu?

"Antuka není můj oblíbený povrch. Přesto si myslím, že se to tou Paříží, kde jsem uhrála semifinále, trochu změní. Sama sobě jsem dokázala, že na ní můžu hrát, hodně mi to pomůže. Samozřejmě kdybych si měla vybrat povrch, vybrala bych beton, po něm bude tráva. Na trávě jsem měla pár menších úspěchů, na větší pořád čekám, protože na Wimbledonu se mi dosud také nedařilo."

Odhlásila jste se z prvního turnaje na trávě, proč?

"V Paříži jsem došla daleko, potřebovala jsme si odpočinout. Ty turnaje jdou strašně rychle za sebou. A měnit povrchy, ještě v kombinaci s únavou, není pro tělo jednoduché. Rozhodla jsem se vzít si volno a lépe se připravit. Do toho jsem měla před Paříží problémy s loktem, tak jsme se chtěla dát celá do pořádku. Budu mít jeden přípravný turnaj a pak Wimbledon."

Sama jste říkala, že ve Wimbledonu nemáte, vzhledem k loňskému výsledku, co opakovat. S čím tam jedete?

"Moje cíle se každým turnajem a s každým rokem mění. Třeba teď v Paříži jsem loni vypadla v prvním kole, takže jsem si dala malý cíl přejít první kolo. Byla jsem ráda, že se to podařilo. Berete to pak postupně. Těžko teď říct, že chci do finále Wimbledonu. Máte šest zápasů do finále, sedm na vítězství v turnaji. Pro mě bude dobré, když přejdu druhé kolo, které se mi loni nepovedlo. Krásné by bylo dostat se přes třetí kolo a do druhého týdne turnaje. Je to poslední grand slam, kde jsem ještě nepřešla třetí kolo."

Celý rozhovor s Karolínou Plíškovou můžete sledovat v pořadu Česká ulička Michala Hrdličky na www.digisupersport.cz

720p 360p REKLAMA Plíšková: Šarapovová? Není to tolik o tenise, turnaje jí ale potřebují • VIDEO DIGI TV

Nesvazují vás velká očekávání?

"Ne, teď už jsem nějakou dobu třetí na světě, takže jsem na každém turnaji jednou z favoritek. Už jsem si na to zvykla. Nejde to brát vážně. V ženských to ani tak nejde. Vím, že mám šanci vyhrát turnaj, ale nechci se dostat pod tlak, že musím. Pořád je tam dalších 120 hráček, které hrají výborně a když budou mít den, tak mě můžou porazit. Samozřejmě budu třetí nasazená, ale leckdy ty nasazené hrají hůř než normální, protože je na ně tlak."

Je něco, co vám na trávě nesedí, čeho se obáváte?

"Tráva je specifická. Není moc kurtů, kde se na ní dá trénovat. Příprava není tak dobrá jako třeba na antuku. Navíc je na trávě jiný pohyb. Viděla jsem hodně zranění na trávě. Spadnou tři kapky deště a hned to klouže. Naštěstí se mi ale zranění dosud vyhýbala. Kromě toho se neobávám ničeho. Když budu hrát dobře, mám velkou šanci porazit každého. Když budu hrát špatně, tak prohraju."

V ženském tenise je teď specifická situace, kde dochází k obměně generací. Cítíte, že je to pro vás velká šance?

"Je to jiné než dřív. Je hodně mladých holek kolem dvaceti let. Serena i Maria Šarapovová byly holky nad třicet let. Ale také se třeba vrátila Petra Kvitová, Azarenková, Šarapovová se také vrátí. Ale máte pravdu, že je to hodně otevřené. Tím, jak odešla Serena, což byl extrém v tom, jak dominovala, tak teď asi může nastat vlna, kdy to bude otevřené a každý turnaj může vyhrát někdo jiný."

720p 360p REKLAMA Plíšková o Kotyzových tahácích na kurtu: Na papírcích mám taktické body • VIDEO DIGI TV

Cítíte šanci stát se jedničkou?

"Teď v Paříži byla velká, ale určitě ne poslední. Přijde to s výsledky."

Říkáte, že je pro vás cennější vyhrát grand slam, než se stát světovou jedničkou. Proč?

"Hlavně si myslím, že když vyhraju rand slam, tak se jedničkou stanu, protože výsledky mám solidní všude, takže by mi stačilo vyhrát grand slam, abych se jedničkou stala. To by pro mě byla nejlepší kombinace. Říká to hodně lidí, že nemají za cíl jenom stát se světovou jedničkou, ale chtějí vyhrávat turnaje. To k tomu patří. O grand slamu toužím víc. Kdybych vyhrála grand slam a zůstala bych druhá, nevadilo by mně to."

French Open nakonec vyhrála Lotyška Ostapenková, která vás pořádně potrápila už na Australian Open. Co na ni říkáte?

"Finále jsem neviděla, asi jen dva gemy. Je velmi nebezpečná hráčka a Simoně Halepové to asi ve finále nesedlo, měla na sebe obrovské tlaky. Tenis je hodně o hlavě, může se stát cokoli, hlavně v ženském. Někdy je lepší nebýt favorit, protože takováhle holka hrála uvolněně, v klidu."

Říkáte ženský tenis, vnímáte jako hráčka jeho specifika?

"Je to oproti mužskému úplně jiné. Ženy mají v psychice velké výkyvy a záleží na náladě, aby se vás někdo nedotkl. Nejsem úplně taková, ale vidím to i na sobě. Chlapi bojují hlavně s tenisem. Jasně, Djokovič se teď asi necítí úplně v pohodě, ale obecně se chlapi snaží přehrát soupeře hrou, ne hlavou. U ženských, když máte dobrou hlavu, máte šanci vyhrát. U chlapů má 99 % psychiku dobrou, záleží spíš na tom, jestli umí tenis."