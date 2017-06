Zvláštní příběh soupeřky Kvitové: Tenis ji nebavil, vrhla se na kriket. A zářila!

Ještě před několika měsíci totiž rodačka z Ipswiche řádila na kriketových stadionech. A nebyl to jen tak nějaký úlet. Australskému národnímu sportu se věnovala na vrcholové úrovni téměř dva roky, ve svém týmu Brisbane Heat patřila k největším hvězdám.

Začněme však od začátku. Nadějná tenistka se po US Open v roce 2014 rozhodla ukončit svoji slibně se rozvíjející tenisovou kariéru a vrhla se na kriket. "Tenis už mě nebavil, neměla jsem motivaci, chtěla jsem zkusit něco jiného," vysvětlovala v současnosti 77. hráčka světa.

Australanka patřila mezi největší tenisové naděje už od dětských let, v patnácti vyhrála wimbledonskou juniorku, řádila i ve čtyřhrách, ze kterých má z juniorských grandslamů tři tituly. Přesto po Flashing Meadows ve svých sedmnácti letech kariéru přerušila.

"Bylo toho na mě moc, všechno šlo tak rychle a já už nemohla dál. Chtěla jsem žít normální život, mít své přátelé, s kterými se budu bavit, vidět svou rodinu... Navíc tenis už mě nelákal, chtěla jsem dělat nějaký týmový sport," vysvětluje své rozhodnutí Bartyová.

Hvězda kriketového týmu

Ani potom, co tenisový svět na konci roku 2014 opustila, se však rakety úplně nevzdala. Zlom přišel až později. Postaral se o to bývalý fyzioterapeut Bartyové, který pracoval pro kriketový klub Brisbane Heat a tenistku přivedl na trénink.

"Byla to pro mě obrovská šance potkat jiné sportovce a vidět jiný sport. Pozvali mě, abych si s nimi zatrénovala a vyzkoušela si to. Byla jsem nadšená," vypráví tenistka.

Bartyová v Birminghamu FÁZE SOUPEŘKA VÝSLEDEK semifinále Garbiňe Muguruzaová 3:6, 6:4, 6:3 čtvrtfinále Camila Giorgiová 5:2 skreč 2. kolo Barbora Strýcová 6:3, 3:6, 6:1 1. kolo Markéta Vondroušová 7:5, 7:6

"Být součástí kolektivu, sdílet radost i smutek s ostatními, to bylo přesně to, co mi chybělo. Zamilovala jsem se do kriketu," říká Bartyová, která se díky svému všestrannému pohybovému talentu brzy zařadila mezi opory týmu.

Tenis ji však chyběl, po čase se na kurty vrátila. A prakticky okamžitě znovu navázala na skvěle rozjetou kariéru. "Užívám si to. Je mi jedno, na jakém kurtu hraju, jestli je to centrální dvorec nebo nějaký zapadlý v rohu. Prostě jen chci hrát a vyhrávat. Soustředím se na každý bod, to je vše," vysvětlovala svůj skvělý comeback na dvorce Australanka.

Povedený návrat na kurty

Letos se může pyšnit výbornou bilancí dvaceti výher a pouhých osmi porážek. Krátce po svém návratu zazářila hned doma na Australian Open, kde došla do 3. kola, v Kuala Lumpur se dočkala jako kvalifikanta svého prvního turnajového triumfu, ve Štrasburku a Nottinghamu si zahrála čtvrtfinále.

"Je fantastické vrátit se zpět na kurty a znovu vyhrávat. Užívám si každý okamžik. Moje tvrdá práce na návratu se osvědčila, jsem šťastná, že se mi daří," říkala krátce po svém comebacku tehdy ještě dvacetiletá tenistka. Absenci kolektivních sportů si tak vynahrazuje ve Fed Cupu.

"Tu soutěž miluji. Týdny, kdy se hraje Fed Cup, patří k mým nejoblíbenějším v roce. Jsem s holkama, mále společný cíl, podporujeme se, fandíme si, hrajeme za Austálii, to je něco výjimečného," pokračuje Bartyová, která letos odehrála ve Fed Cupu jeden zápas, ve kterém porazila Svitolinovou.

"Když jsem skončila v roce 2014 s tenisem, nebrala jsem to jako definitivní rozhodnutí. Jen jsem potřebovala přestávku, vyčistit si hlavu, dělat prostě něco jiného. Teď nastal čas na návrat," uzavírá jednadvacetiletá tenistka.

Bartyová se s Kvitovou utkala jen jednou, v roce 2012 na Roland Garros s českou tenistkou jasně prohrála. "Na French Open 2012 mi dala tvrdou lekci, vytřela se mnou podlahu. Snad to teď bude opačně," zavzpomínala vítězka wimbledonské juniorky z roku 2011 na pět let starou porážku 1:6, 2:6.