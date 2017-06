Svět žasne nad Kvitovou: Jsi pro nás inspirací. Češku dojala i soupeřka

Když se před několika dny objevily sázky na největší favoritku Wimbledonu, řada fanoušků jen nechápavě kroutila hlavou. Že byla za největší aspirantku na titul označena Karolína Plíšková, nikoho nepřekvapilo, hned za ní se však objevilo jméno vracející se Petry Kvitové. (VÍCE ZDE >>>)

"Určitě se necítím jako aspirantka na titul, bude tam řada výborných holek, které budou mít větší šance," hájila se česká šampionka.

Vítězné tažení turnajem v Birminghamu, kdy za sebou postupně zanechala krajanku Smitkovou, Britku Broadyovou, ve vynikající formě hrající Mladenovicovou, v semifinále kamarádku Šafářovou a v boji o titul Bartyovou, však mluví za vše.

1080p 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Kvitová slaví! V Birminghamu ovládla finále a došlo i na slzy

"Ráda hraju finále na trávě a ráda bych jich měla víc. Nezlobila bych se, kdyby to tak bylo za pár týdnů (ve Wimbledonu), ale mám před sebou hodně práce," zůstávala po svém dvacátém triumfu kariéry v klidu Kvitová.

Své přemožitelce se poklonila i poražená finalistka Bartyová. "Jsi pro mě inspirací, takhle hraje opravdová šampionka. Milujeme tě, chyběla jsi nám a jsme rádi, že jsi zpátky na kurtech," dojala Kvitovou jednadvacetiletá tenistka.

Ash Barty to Kvitova "You are an inspiration and a champion. We love you and we missed you and we're glad to have you back on court." — Erik Gudris (@ATNtennis) June 25, 2017

Poklonu Petře Kvitové vysekl i webový portál sport360. "Kvitová ukázala velikou odvahu. Zaslouží si respekt!"

What courage and inspiration looks like. So much respect for @Petra_Kvitova pic.twitter.com/v52wumhM3X — Sport360° (@Sport360) June 25, 2017

"Finále mezi Federerem a Zverevem v Halle je fajn. Ale souboj Kvitová - Bartyová, to je největší událost roku, která vás chytne za srdce," psal tenisový analytik a spolupracovník řady tenisových webů Jon Wertheim.

Federer d.zverev is well and good. But KVitova v. Barty might be the most heartwarming final of the year.... — Jon Wertheim (@jon_wertheim) June 25, 2017

Nad neskutečným návratem žasl i dopisovatel NY Times Christopher Clarey. "Petra Kvitová napsala jeden z největších sportovních příběhů roku," poklonil se české tenistce redaktor.

Je to šest měsíců potom, co Kvitovou napadli nožem. A teprve její druhý odehraný turnaj. "Neuvěřitelné," píše dopisovatel NY Times Ben Rothenberg.

In just her second event from a hand-wounding knife attack. Petra Kvitova wins the WTA Birmingham title, beating Barty 4-6, 6-3, 6-2. Wow. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) June 25, 2017

Superlativy na adresu pětinásobné fedcupové šampionky nešetřila ani britská média.



"Neuvěřitelný návrat Petry Kvitové na kurty. Česká tenistka na svém druhém turnaji po prosincovém napadení ovládla turnaj v Birminghamu".

bbc.com



"Nezapomenutelné vítězství Petry Kvitové! Pouhých šest měsíců po útoku, při kterém utrpěla vážná zranění ruky, se vítězně vrátila na kurty."

dailymail.co.uk



Po hrozivém útoku Kvitová ovládla turnaj v Birminghamu. Je to teprve druhý turnaj, která česká šampionka od té doby odehrála.

independent.co.uk

Nejslavnější tenisový turnaj roku Wimbledon začíná 3. července a je jasné, že pohádka Petry Kvitové může pokračovat. Mezi favoritky už tentokrát opravdu patří...

SESTŘIH: Skvělá Kvitová! Otočila finále v Birminghamu a slaví titul