Šampionka Kvitová po triumfu: Nebylo to o tenisu, šlo o mé zdraví a život

Proměnila mečbol a zprvu se zdálo, že se ani moc neraduje. Jakoby ani ona sama nemohla uvěřit tomu, že jen půl roku po napadení a na druhém turnaji získá titul. "Jsem šťastná, samozřejmě. Něco takového jsem prostě neočekávala. Byl to teprve můj druhý turnaj po návratu," říkala dojatá tenistka.

Kvitovou od nečekaného triumfu nezastavil ani prohraný první set. "Byla jsem nervózní, ale nebyla to klasická nervozita, jakou mám před zápasem. Bylo to moje první finále po dlouhé době a bylo těžké se s tím srovnat. Ale bojovala jsem a vyšlo to," pokračovala sedmadvacetiletá hráčka.

"Je krásné vyhrávat, když hrajete dobře. Ale ještě cennější to je v momentě, kdy se vám tolik nedaří a přesto to zlomíte. Mně se to povedlo a toho si cením," pokračovala.

Vítězku ocenila i poražená finalistka Bartyová. "Jsi pro mě inspirací, takhle hraje opravdová šampionka. Milujeme tě, chyběla jsi nám a jsme rádi, že jsi zpátky na kurtech," dojala Kvitovou jednadvacetiletá tenistka.

"Zápas měl kvalitu. Obě jsme začaly dobře a výborně podávaly. V prvním setu jsem měla navrch, ale pak už byla lepší Petra," přiznala sportovně Australanka, která se ještě před půl rokem věnovala kriketu (VÍCE ZDE >>>).

Pro Petru Kvitovou však měl těžký finálový zápas i další pozitivní moment. "Možná to bude znít trošku zvláštně, ale bylo dobře, že jsem ztratila první set. Musela jsem o to víc bojovat, abych vyhrála. Dalo mi to sebedůvěru, že jsem stále schopná se o vítězství poprat a hlavně vědomí, že zvládnu i dlouhé zápasy. To je pro mě klíčové," pokračovala dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Česká tenistka se vyjádřila i ke svému zranění, které jí způsobil v prosinci loňského roku neznámý pachatel. "Bylo to velmi těžké období mého života. Nebylo to o tenisu, bylo to o zdraví a životě. Jsem ráda, že zase můžu hýbat prsty. To, že jsem zpátky na kurtech, je pro mě bonus," dodala šampionka.