McEnroe a hráč č. 701 útočí na Serenu: Mezi muži by byla na 700. místě

Je to tenisové téma, které se stále vrací. Jak by si vedly ženy na kurtech, kdyby hrály proti mužům? Debatě dal nyní nový impuls legendární hráč John McEnroe. Podle něj by se dlouholetá světová jednička Serena Williamsová pohybovala kolem 700. místa v žebříčku. Odpověď od vítězky 23 grandslamových titulů, která očekává narození potomka, na sebe nenechala dlouho čekat. Svůj komentář připojil i současný 701. nejlepší tenista světa Dmitrij Tursunov.