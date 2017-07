Parádní forma Plíškové, ovládla turnaj v Eastbourne. Dočkal se i Djokovič

Bilanci s bývalou světovou jedničkou Wozniackou na okruhu WTA Plíšková vylepšila o druhou výhru proti čtyřem porážkám. Naposledy se s šestadvacetiletou Dánkou polského původu utkala na konci března v semifinále v Miami, kde jí podlehla ve třech setech.

Dosud jedinou výhru si připsala o měsíc dříve ve finále v Dauhá, kde zvítězila 6:3 a 6:4.

V této sezoně Plíšková získala ještě titul na začátku roku v Brisbane, celkově na okruhu WTA triumfovala podeváté.

V Eastbourne byla česká jednička ve finále i loni, tehdy podlehla Slovence Dominice Cibulkové. "Tohle je rozhodně lepší. Jsem o krok dál, mám trofej, což mě těší," řekla Plíšková s trofejí v náručí v rozhovoru na kurtu.

Pětadvacetiletá Plíšková měla v pátek cestu do finále jednodušší, neboť domácí hráčka Johanna Kontaová k semifinále nenastoupila kvůli zranění zad. Zato Wozniacká musela odehrát tři sety, než udolala další Britku Heather Watsonovou.

První finálový set rozhodla česká tenistka brejkem v páté hře. V souboji s bývalou svěřenkyní svého trenéra Davida Kotyzy pak za stavu 2:3 v druhé sadě odvrátila čtyři brejkboly, v devátém gamu znovu připravila soupeřku o servis a po hodině a 21 minutách hry proměnila třetí mečbol.

Vynikající servis Plíškové rozhodl

Ve finále Plíšková znovu výtečně podávala, na esa předčila šestou nasazenou Wozniackou v poměru 10:1. Na trávě získala druhý titul po loňském Nottinghamu.

V Eastbourne se stala první českou vítězkou od roku 1998, kdy triumfovala Jana Novotná. "A co se stalo potom?" ptal se moderátor Plíškové a ta správně odpověděla, že Novotná ten samý rok vyhrála i Wimbledon. Dokáže to i Plíšková? "Budu se snažit, půjdu krok po kroku a doufejme, že dojdu daleko," řekla rodačka z Loun.

"Na trávě se cítím v pohodě. Zatím se to neukázalo ve Wimbledonu, ale podání je mojí velkou zbraní. Servisem získávám hodně bodů, a když funguje, tak soupeřky pořádně trápím," řekla Plíšková, která bude ve Wimbledonu útočit i na post světové jedničky.

"Karolína hrála tentokrát lépe. Především výborně podávala a měla jsem problém returnovat. Ale byla to skvělá příprava na Wimbledon," řekla Wozniacká. Plíšková se zároveň dostala do čela pořadí podle počtu vítězných zápasů v letošním roce, má 36 výher jako Elina Svitolinová a Kristina Mladenovicová.



Plíšková má poté, co minulý týden kvůli problémům s loktem nestartovala na jiném travnatém turnaji v Birminghamu, před Wimbledonem slibnou formu. Spolu s birminghamskou vítězkou Petrou Kvitovou patří k největším favoritkám třetího grandslamu sezony, který v Londýně začne v pondělí.

Djokovič slaví druhý titul v letošním roce

Srbský tenista Novak Djokovič získal druhý turnajový titul v letošním roce. Ve finále na trávě v Eastbourne porazil nejvýše nasazený hráč turnajovou dvojku Gaëla Monfilse z Francie 6:3, 6:4.

Třicetiletý Djokovič před Wimbledonem, kde bude usilovat o čtvrté vítězství, absolvoval turnajovou prověrku na trávě poprvé od roku 2010. Příprava na slavný grandslam v All England Clubu mu vyšla dokonale, ve čtyřech zápasech neztratil ani set a premiéru v Eastbourne proměnil v 68. turnajové vítězství.

Letos zatím triumfoval jen na počátku ledna v Dauhá, v květnu pak na antuce v Římě ve finále podlehl Alexanderu Zverevovi. Ve světovém žebříčku Djokovič postupně klesl až na současné čtvrté místo, zpět na vrchol mu má jako trenér pomoci slavný Američan Andre Agassi.

Dvouhra - finále:



Djokovič (1-Srb.) - Monfils (2-Fr.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále:

B. Bryan, M. Bryan (1-USA) - Bopanna, Sá (Indie/Braz.) 6:7 (4:7), 6:4, 10:3.

ŽENY

Dvouhra - finále:

Karolína Plíšková (3-ČR) - Wozniacká (6-Dán.) 6:4, 6:4.