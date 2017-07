Obdiv pro jedničku Plíškovou. Přítel Hrdlička byl dojatý, Štěpánek rýmoval

"Je to velká honička, být na světě jednička," napsal na svůj oficiální facebookový profil český daviscupový reprezentant Radek Štěpánek a pokračoval. "Strašidelná gratulace Káje, je skvělé, že naše země má opět hráče, který povládne světovému žebříčku," doplnil svá slova aktuálně 156. hráč světa.

"Být jedničkou je nejvyšší vyznamenání v našem sportu. Karolína je příkladnou sportovkyní na kurtu i mimo něj a tenhle fantastický moment kariéry si zaslouží," smekl klobouček šéf WTA Steve Simon.

Plíšková sice vypadla z letošního Wimbledonu už ve druhém kole, ale na kontě bude mít v novém vydání žebříčku dvouhry 6855 bodů. Momentální jednička Angelique Kerberová neobhájila body za loňské finále a s 5957 body se propadne, druhá konkurentka Halepová bude mít díky účasti ve čtvrtfinále 6670 bodů a zůstane druhá.

"Byla jsem blízko, ale nijak mě to nepoznamená, protože věřím, že mám před sebou ještě hodně let a přijdou další šance. Chtěla bych být první," řekla po prohraném čtvrtfinále Halepová a Plíškovou ocenila: "Hraje výborně, letos už získala pár titulů a myslím, že si to zaslouží. Má jeden z nejrychlejších servisů. Takže, bravo! Musí být šťastná."

Zrovna hrála tenis s přítelem v Monaku a...

Co na to nová královna, která momentálně začíná s přípravou na americké betonové turnaje v Monaku? „Byla jsem si s přítelem zahrát tenis, a když jsme dohráli, sledovali jsme posledních pár míčků zápasu Halepové na telefonu,“ popsala Plíšková.

Právě Hrdlička ocenil v den mimořádného úspěchu nejen její tenisové kvality. "Dokázala to. Tvrdě dřela a zasloužila si to víc, než kdokoliv jinej. Navíc i přes obrovský úspěchy v celosvětovém měrítku zůstává tou skromnou holkou, v podstatě tou samou, kterou její nejbližší poznali už před mnoha lety. Hluboce ji uznávám jako tenistku, ale mnohem víc ji obdivuju jako člověka," vyjádřil se na Instagramu přítel Plíškové a sporťák Michal Hrdlička.

„Jsem nesmírně šťastná, splnil se mi sen. Být světovou jedničkou je pro mě obrovská zodpovědnost. Cítím velké odhodlání, budu dál tvrdě trénovat a chci ukázat, že si tenhle status právem zasloužím,“ rozvinula své myšlenky Plíšková, jejíž náskok na Halepovou činí jen 185 bodů. Už v polovině srpna přitom bude muset obhajovat 900 bodů za loňský titul z Cincinnati a následně 1300 bodů za finále US Open.

Ale to je píseň budoucna, teď je čas slavit! 186 centimetrů vysoka tenistka je od vzniku žebříčku WTA v roce 1975 třiadvacátou jedničkou a šestou, která v době, kdy usedla na trůn, neměla grandslamový titul. Před ní byly v podobné roli Dánka Caroline Wozniacká, Ruska Dinara Safinová, Srbka Jelena Jankovičová, Francouzka Amélie Mauresmová a Belgičanka Kim Clijstersová. Jen Mauresmová a Clijstersová grandslamový vavřín později získaly.

"Samozřejmě je to hezký. Hraje celý rok vyrovnaně, asi má z těch holek nejvyrovnanější výsledky, tak si to zaslouží," řekl wimbledonský šampion Jan Kodeš. "Teď bude o to těžší to obhájit a udržet," dodal.

Tak uvidíme, teď se ale sluší pogratulovat! Stejně pěkně, jako to udělala francouzská tenistka Kristina Mladenovicová, která umístila na Twitter fotku s dvojčetem Karolíny Kristýnou. "Jsme na tebe pyšné," vyznaly se.