Matematika ve Hře o trůn: Plíšková chce jedničkou zůstat, bude to těžké

Je to zatím jen křehká pozice vládkyně, Karolína Plíšková je ale rozhodnutá se o ni rvát dál. A nic jiného jí ani nezbývá, protože bývalá jednička, Němka Angelique Kerberová, i dotírající Rumunka Simona Halepová jsou jí na dohled.

„Nebudu to brát jako uspokojení. Simona i Kerberová na mě mají jenom pár bodů. Můžou mě lehce přeskočit. Bude záležet na dalších turnajích. Nechceme se uspokojit, budu tam chtít zůstat,“ ujišťuje Plíšková.

A hned je tu čas povýšit činy nad slova. Od začátku srpna čekají Plíškovou tři velké turnaje na severoamerických betonech. V Torontu má šanci si bodově trochu polepšit, protože obhajuje jen loňské osmifinále z Montrealu. Pak ale přijde tvrdá šichta, protože v Cincinnati před rokem dosáhla dosud největšího triumfu kariéry a na US Open pojede se vzpomínkami na loňské první grandslamové finále.

Kolik bodů obhajují do US Open (včetně) Celkem Toronto Cincinnati US Open Karolína Plíšková 2 305 105 900 1 300 Simona Halepová 1 680 900 350 430 Angelique Kerberová 2 935 350 585 2 000

„V současné době, kdy žádná z hráček výrazně nedominuje, můžeme očekávat urputné boje o trůn téměř na každém turnaji. Může to být zajímavé, jsem rád, že Karolína bude součástí téhle soutěže,“ říká Plíškové trenér David Kotyza.

Šanci posunout se na místo světové jedničky po US Open mají obě hlavní Plíškové konkurentky. V dobré pozici je především Halepová, která sice obhajuje vítězství z loňského Montrealu, ale jen semifinále v Cincinnati a čtvrtfinále na US Open. Halepová v současnosti navíc na Plíškovou ztrácí jen necelých 200 bodů.

„Body určitě počítat nebudu, na to jsou tady jiní lidé,“ usmívá se Plíšková. „Média to sledují nejvíc. Vždycky mi někdo řekne, kolik bodů mám. Když budou výsledky, tím přijdou tituly. O tohle se starat nebudu.“

720p 360p <p>Michal Hrdlička nově působí také jako manažer světové jedničky Karolíny Plíškové. Jak svoji dvojroli partner manažer zvládá? A co ještě prozradil? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Partner a manažer Plíškové Hrdlička: Je to historický úspěch, jako když Pavel Nedvěd získal Zlatý míč • VIDEO iSport TV

Paradoxní výhodou pro Plíškovou je nedávný brzký exit ve Wimbledonu. Už si od něj stačila odpočinout na krátké dovolené a dnes odlétá zpět do Monaka na kondiční soustředění. Za týden bude zpět, aby v Praze a Prostějově s koučem Davidem Kotyzou pracovala na svém tenise.

„Co jsme spolu začali, tohle je první delší časový úsek, kdy můžeme kvalitně pracovat. Věřím, že v Americe bude Kája v dobré formě,“ líčí Kotyza, který Plíškovou od jejího bývalého trenéra Jiřího Vaňka převzal v lednu.

Pětadvacetiletá Plíšková je sice světovou jedničkou, stále má však hodně prostoru pro další zlepšení.

720p 360p <p class="p1">Co nevyšlo v Paříži, splnilo se v Londýně. Karolína Plíšková se oficiálně v pondělí jako první česká tenistka stane světovou jedničkou. K životnímu úspěchu jí pomohla porážka rumunské rivalky Simony Halepové ve čtvrtfinále Wimbledonu, o kterou se postarala britka Kontaová.</p> REKLAMA Šťastná jednička Plíšková o grandslamu i Hrdličkovi. Jsem spokojená, díky tomu se mi daří, hlásí • VIDEO iSport TV

„Rezerv je tam hodně,“ připouští sama Plíšková. „Ta jedna je fyzická stránka, pohyb na kurtu není furt ideální. Pracuje se na tom, pořád se to trošku zlepšuje. Snažíme se části hry posouvat, aby to bylo trošku agresivnější. Bude chviličku trvat, než se tam dostaneme. Všechno se zlepšuje, ale chce to čas.“

I Kotyza vnímá, že má v ruce sice světovou jedničku, ale zároveň hráčský materiál, na němž se dá dál pracovat.

Body na turnajích Výsledek Vítězka Finále Semifinále Čtvrtfinále Toronto (7. – 13. srpna) 900 585 350 190 Cincinnati (14. – 20. srpna) 1000 650 390 215 US Open (28. srpna – 9. září) 2000 1300 780 430

„Postupně se zlepšuje v kondici. Pak jsou to jednotlivé střípky hry. Pořád tam prostor je, to je pro mě důležité,“ říká Kotyza. „Kája má vnitřní motivaci se zlepšovat. Není spokojená s tím, jak hraje, že by měla extra pocit, že nemůže hrát ještě lépe. Pro mě je to zatím nekončící práce. Tohle je motivující prvek, který dodá energii, aby přečkala horší časy, které logicky v kariéře každého tenisty přijdou.“

Teď je ale Plíšková na dosavadním vrcholu. Je fakt, že jí k cestě na trůn pomohlo těhotenství Sereny Williamsové nebo trest Marie Šarapovové. Bezpochyby jde ale o historickou událost.

„Jsem nesmírně pyšný, protože já osobně tohle považuju za neuvěřitelný úspěch. V rámci České republiky, naší malé zemičky, která prostřednictvím sportu často šířila věhlas po celém světě, je to jeden z největších úspěchů v historii,“ říká Michal Hrdlička, přítel a manažer Plíškové. „Myslím, že je to strašně významný úspěch, srovnatelný třeba se ziskem Zlatého míče fotbalisty Pavla Nedvěda.“

Teď jen zbývá, aby letní královna upevnila svůj trůn.

ŽEBŘÍČEK WTA 1. KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ 6855 2. Simona Halepová (Rum.) 6670 3. Angelique Kerberová (Něm.) 5975 4. Johanna Kontaová (Brit) 5110 5. Garbiňe Muguruzaová (Šp.) 4990 6. Jelena Svitolinová (Ukr.) 4935 7. Caroline Wozniacká (Dán.) 4780 8. Světlana Kuzněcovová (Rus.) 4500 9. Venus Williamsová (USA) 4461 10. Agnieszka Radwaňská (Pol.) 3985 14. PETRA KVITOVÁ 3135 25. BARBORA STRÝCOVÁ 1725