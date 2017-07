Znuděný tenista Tomic se diví: Daří se mi, a to se ani nesnažím

Tenista Bernard Tomic nepřestává fanoušky udivovat. Na Wimbledonu dostal pokutu ve výši 334 tisíc korun za předstírání zranění a přiznal, že ho souboj s Němcem Mischou Zverevem vyloženě nudil. Další překvapivá prohlášení si schoval na rozhovor s australskou televizí Seven, v němž se například divil, jak dobře se mu na kurtech daří, když se vlastně ani pořádně nesnaží.

Čtyřiadvacetiletý Tomic se během roku a půl propadl ze šestnáctého místa v žebříčku ATP až na šedesáté deváté. Nijak zvlášť ho to ale netrápí, sám totiž přiznává, že se svému povolání ani nevěnuje naplno.

"V mé kariéře byly doby, kdy jsem tomu dával sto procent. Ale taky doby, kdy jsem se snažil tak na třicet procent," uznal v rozhovoru pro Seven Network. "Když si to zprůměruji, řekl bych, že jsem své kariéře dal tak padesát procent. Ani jsem se moc nesnažil, proto je úžasné, co jsem vše dokázal," divil se držitel tří titulů z okruhu ATP.

Tomic se také svěřil, že se cítí tenisem "uvězněný" kvůli tomu, kolik peněz jeho hraním vydělal. "Ovlivnilo mě to psychicky a emocionálně. Teď musím najít nějakou rovnováhu, abych mohl hrát ještě deset let a byl ještě úspěšnější," dodal rodák z německého Stuttgartu.

I na jeho národnost došlo. Tomic se narodil v Německu chorvatskému otci a bosenské matce, reprezentuje ale Austrálii, kam se jeho rodina odstěhovala, když mu byly tři roky. "Dostal jsem nabídky, abych hrál za jiné země. Velké nabídky, miliony, které si ani neumíte představit. Ale zůstal jsem loajální Austrálii," řekl v otevřeném rozhovoru.

Loajalita se ale netýká daviscupového týmu, do kterého se Tomic moc nehrne. Mohou za to i rozpory s bývalým týmovým kapitánem Patem Rafterem, který v této roli skončil v roce 2015. "Pata všichni berou jako hodného chlapa, ale o mně řekl mnoho špatných věcí. Lidé nevědí, jak se chová za zavřenými dveřmi. Není to milý člověk, jen se rád předvádí," rýpl si Tomic.

Znuděný Tomic se prý do australského mužstva pro Davis Cup nehodlá vrátit do doby, než si rozmyslí, co vlastně chce. Jen aby už v tu dobu nebylo pozdě na opětovné nakopnutí kariéry.