Výzva pro Zvereva a spol.: Sety do čtyř gamů i volný pohyb fanoušků

Na Turnaji mistryň hráčů do 21 let se vyzkouší řada novinek • FOTO: sport Už dlouho se o tom mluví. A na menších juniorských turnajích se některé možné změny v zavedených tenisových pravidlech testují. Skutečnou zkouškou pro případné novinky však bude až Turnaj mistrů pro hráče od 21 let, který se uskuteční od 7. do 11. listopadu v italském Miláně. A že to bude hodně zajímavá podívaná, o tom není třeba pochybovat. Příliš dlouhé zápasy, které komplikují program televizních stanic a často neúměrně zatěžují i samotné fanoušky. A nebo nekonečné pauzy mezi výměnami, neustálé chození pro ručník či stále přibývající lékařská ošetření během zápasů. Tomu všemu by mohl být brzy konec. Navrhované změny projdou skutečně prvním vážným testem již v listopadu na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let. O jaké novinky tedy jde?





KRÁTŠÍ SETY A ŽÁDNÉ VÝHODY Už žádné hodinové sety. V Miláně se bude testovat nový formát, který spočívá v tom, že jednotlivé sady by se hrály do čtyř vítězných gamů, za stavu 3:3 by pak o držiteli sady rozhodoval tiebreak. Utkání se budou hrát na tři vítězné sety. A to zdaleka není vše. Fanoušky již nebudou "nudit" patnáctiminutové gamy s neustálých střídáním shod a výhod. O vítězi hry rozhodne první míč, který se za stavu 40:40 odehraje. Zastánci těchto novinek argumentují zvýšením atraktivity spočívající především v důležitosti každého míče, v utkáních by tak mělo ubýt hluchých míst.





KRATŠÍ ROZCVIČKY Další pravidlo, které by mělo zrychlit a tím pádem zatraktivnit zápasy, se týká i samotného nástupu hráčů na kurt. Utkání bude zahájeno přesně do pěti minut do doby, kdy druhý z tenistů vstoupí na dvorec. Do tohoto časového limitu tedy bude započítáváno nejen samotné rozehrávání tenistů, ale i čas, který hráči stráví příchodem k lavičkám a přípravou na utkání.

STOPKY NA KAŽDÉM KROKU Časovým limitem hlídající zahájení zápasů to však zdaleka nekončí. Hráči se s přísným okem stopek budou potýkat po celou dobu svého pobytu na dvorci. Neúprosný čas bude tenistům hlídat 25 sekundový limit mezi výměnami, přestávky během setů i využití času na ošetření, neboli tzv. Medical Time. Právě "Medical Time" bude moci každý z hráčů využít maximálně jednou za zápas, přesně měřené časové limity by měly definitivně odstranit dohadování s rozhodčími o jejich případném překročení.





PRAVIDLA KOUČOVÁNÍ A SERVIS A další novinka, která by měla zatraktivnit zápasy. Hráči budou moci se svými trenéry komunikovat jen v přesně určených okamžicích utkání (bude upřesněno). Zásadní změnou je však to, že kouči nebudou mít k hráči přístup přímo na kurt, jako to bylo doposud. Co trenér svému svěřenci říká, budou moci stejně jako doposud slyšet diváci u televizních obrazovek. A bude zavedeno i další pravidlo, které se již řadu let uplatňuje ve volejbale. Pokud míček při servisu škrtne pásku a dopadne do určené části dvorce, hra bude nadále pokračovat, podání se tedy opakovat nebude.

VOLNÝ POHYB FANOUŠKŮ "Quiet, please." Toho oznámení od umpirového sudího už neuslyšíte v takové míře jako doteď. Navíc se fanoušci nemusí obávat ani toho, že budou muset někdy i několik minut čekat na to, než borci na kurtu dohrají game a půjdou k lavičkám, aby se mohli dostat do hlediště. Diváci budou moci zcela dle libosti opouštět či chodit do hlediště kdykoliv, kdy to uznají za vhodné. Tedy i během výměn. Výjimkou zůstanou místa za základními čárami, kde budou platit stejná pravidla jako doposud.

TRADICE I INOVACE Z chystaných změn je nadšen ředitel turnaje Chris Kermode. "Moc se na to těšíme. Přinese to do tenisu úplně nový vítr. Změny by měly tenis zatraktivnit, zápasy by se měly stát ještě atraktivnější pro fanoušky. Tento turnaj není jen pro vycházející tenisové hvězdy, ale i pro budoucí generaci tenisových diváků. Potenciál tenisu je obrovský, poskytuje velkou zábavu. Chceme zachovat tradici, která z našeho sportu vychází a zároveň přinést něco nového."



Stejného názoru je i prezident Italské tenisové federace Angelo Binaghi. "Jsme hrdí na to, že na našem turnaji se budou tyto případné změny zkoušet. Bude to ojedinělá a výjimečná událost. Turnaj bude takovou sondou do budoucnosti a my se na to moc těšíme. Věřím, že vše dopadne ke spokojenosti všech."

SYSTÉM TURNAJE Hrát se bude od 7. do 11. listopadu v Miláně. Všechny zápasy se skuteční stejně jako na seniorském Turnaji mistrů na jediném kurtu, hrát se bude ve dvou skupinách po čtyřech účastnících, dva nejlepší z každé z nich postoupí do semifinále, kde se utkají s postupujícími z druhé skupiny. Změnou oproti "klasickému" Turnaji mistrů je to, že poražení semifinalisté si zahrají o konečné třetí místo a za zápasy se nebudou udělovat žádné body do žebříčku. OSM NEJLEPŠÍCH HRÁČŮ DO 21 LET (k 31.7.):

1. Alexander Zverev (Německo)

2. Karen Chačanov (Rusko)

3. Andrej Rublev (Rusko)

4. Borna Čorič (Chorvatsko)

5. Daniil Medveděv (Rusko)

6. Hyeon Chung (Jižní Korea)

7. Jared Donaldson (USA)

8. Frances Tiafoe (USA)