Federer vs. Nadal: Tenisové hvězdné války pokračují

Špička světového tenisu se přesouvá na americký kontinent, kde se v následujících týdnech odehrají dva turnaje série ATP World Tour Masters: v Montrealu a následně v americkém Cincinnati. Oba turnaje v Česku exkluzivně vysílá DIGI TV. Kdo uspěje a kdo ukáže nejlepší formu před US Open, posledním grand slamem sezony?

„Všechno je nyní v rukou před sezonou odepisovaných Rogera Federera a Rafaela Nadala,“ odhaduje další vývoj bitvy o tenisovou jedničku Marek Vaňous, tenisový expert a komentátor televizní stanice DIGI Sport.

Další tenisové hvězdy zatím v průběhu sezony zdaleka nezáří tolik, jak se od nich očekávalo. Novak Djokovič po zranění ukončil sezonu, v níž se mu beztak vůbec nedařilo. A to býval na amerických tvrdých površích vždy jedním z nejstabilnějších a nejlepších hráčů. Loni turnaj v Montrealu vyhrál.

„Bez Djokoviče bude Tour ještě otevřenější. Není ale jediný, kdo prožívá krizi. Andy Murray se trápí herně i zdravotně a pozici světové jedničky dlouho neudrží. Už proto, že do konce sezony obhajuje samé tituly nebo finálové účasti. Stan Wawrinka zvládá tak úvodní kola, navíc kvůli zranění kolena turnaje v Montrealu i v Cincinnati vynechá. Odpadli i mladší pronásledovatelé,“ všímá si Marek Vaňous.

Skutečně, jediný z mladých tenistů, který letos podává stabilně dobré výkony, je Alexander Zverev. Raonic, Nišikori nebo Dimitrov zůstávají za očekáváním, byť úspěch Milose Raonice si samozřejmě domácí fanoušci v Montrealu přejí a doufají v něj. Zbývají tedy Roger Federer a Rafael Nadal. Pokud jim vydrží zdraví, bude závěr letošní sezony hlavně o souboji těchto velikánů.

Favorit je Federer, Berdych na Turnaj Mistrů?

Lepší výchozí pozici má v žebříčku druhý Nadal, Marek Vaňous ale favorizuje spíš třetího Federera. „Ani jeden neobhajuje žádné body. Bude to tedy zřejmě o nich. Nadal má sice bodově navrch, ale osobně dávám momentálně víc šancí Švýcarovi. Nadal nikdy neměl dobré druhé půlky sezon. Není tam žádný antukový turnaj a na tvrdém povrchu mu hrozí nebezpečí i od méně hvězdných jmen. Navíc po US Open začne halová část roku a tu nemá v oblibě. Ze svých 73 titulů získal pouze dva pod střechou. Pro Federera představuje hala ideální podmínky. Jedinou šancí pro Nadala tedy je sbírat body ještě teď v Americe,“ rozebírá tenisový expert DIGI Sportu výchozí situaci.

A co Tomáš Berdych? Ten v závěru sezony příliš bodů neobhajuje, na turnaji v Mexiku se mu daří, takže formu před turnaji série Masters má. „Začátek roku měl Tomáš katastrofální, ale po rozchodu s trenérem Ivaniševičem začal hrát opět výborný tenis. Mám pocit, že se pod novým koučem Štěpánkem ještě zlepšil. K tomu mu horší forma konkurence ve špičce dává dobré šance. Už teď je v ATP Race v Top 10 a pokud zůstane zdravý, nevěřím, že by se na Turnaj mistrů do Londýna nepodíval,“ tvrdí Marek Vaňous.

Hlavní pozornost tenisového světa ale bude zřejmě upřena na tenisové hvězdné války mezi Rogerem Ferererem a Rafaelem Nadalem. Před sezonou nemyslitelný souboj o post světové jedničky se stále více reálný. Kompletní turnaj ATP World Tour série Masters v Montrealu bude od pondělního večera vysílat v České republice exkluzivně kanál DIGI Sport 2.