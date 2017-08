Tenisovou elitu drtí zranění: Z TOP šestky může hrát jen Federer a Nadal

Tenisovou elitu ničí nevídaná vlna zdravotních problémů • FOTO: sport Dohromady je jim 67 let. Mezi světovou špičkou patří Roger Federer a Rafael Nadal k nejstarším. Přesto právě oni zůstávají mezi TOP šesti tenisty jedinými zdravými hráči. Zvláště v případě antukového boha Nadala, který po velkou část kariéry bojuje s nemocnými koleny, jde o velmi zajímavé zjištění. Tenisovou smetánku totiž zasáhla nevídaná epidemie zdravotních problémů, která ze hry postupně vyřadila Andy Murrayho, Novaka Djokoviče, Stana Wawrinku i Marina Čiliče.

ANDY MURRAY (na žebříčku: 1.) ZRANĚNÍ: problémy s kyčlí

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: US Open 2017

Jakoby toho na úřadující světovou jedničku Andyho Murrayho nebylo málo. Nedaří se mu na kurtech a teď se navíc přidaly i zdravotní problémy s bolavou kyčlí, která mu znemožnila podat lepší výkon ve wimbledonském čtvrtfinále s Marinem Čiličem.



Skotský tenista, který tenisové planetě vládne už 39 týdnů, se odhlásil i z blížícího se turnaje v Montrealu, který startuje v pondělí. "Jsem z toho smutný, protože na ten čas, co jsem v Kanadě strávil, mám spoustu skvělých vzpomínek. Dělám vše pro to, abych se mohl co nejrychleji vrátit na kurty," říkal třicetiletý rodák z Glasgow.

Zranění ho může stát i pozici světové jedničky, na kterou bude po více než třech letech útočit Rafael Nadal. K tomu, aby se vrátil na trůn, potřebuje desetinásobný vítěz French Open dojít v Montrealu alespoň do semifinále.

STAN WAWRINKA (na žebříčku: 4.) ZRANĚNÍ: problémy s levým kolenem

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: začátek roku 2018

Před Wimbledonem mohl zaútočit na místo světové jedničky. Tráva v All England Clubu však Stanu Wawrinkovi ze všech čtyř turnajů velké čtyřky sedí nejméně. Skončil už v prvním kole na ruském mladíkovi Medveděvovi. Špatných zpráv však pro trojnásobného grandslamového vítěze není konec.



Kvůli zranění levého kolena musela švýcarská hvězda ukončit sezonu, míří na operaci a nebude tak obhajovat titul z loňského US Open. "Se smutkem musím oznámit, že jsem po konzultaci se svým týmem a lékařem musel udělat těžké rozhodnutí podstoupit lékařský zákrok kolena. Byla to jediná možnost, jak zajistit, abych ještě mohl mnoho let hrát na nejvyšší úrovni," smutnil Wawrinka. Wawrinka po své finálové účasti na French Open, kde dělal "kompars" při tažení za desátým titulem Rafaelu Nadalovi, odehrál na trávě jen dva zápasy, oba prohrál. V roce 2018 by se však měl na kurty vrátit v plné síle.

"Je to samozřejmě obrovské zklamání, ale už se koukám dopředu a plánuju rekonvalescenci. Miluju tenhle sport a budu tvrdě makat na tom, abych se dostal zpět na svou maximální úroveň a hrál ještě mnoho let. Těším se na vás v roce 2018!" psal rodák z Lausanne.

NOVAK DJOKOVIČ (na žebříčku: 5.) ZRANĚNÍ: problémy s loktem

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: začátek roku 2018 Podobný příběh jako jeho velký rival Andy Murray, píše v posledních měsících i Novak Djokovič. Ani jemu se nedaří na kurtech tak, jak byl zvyklý, i on musel kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům ukončit letošní sezonu. Poslední utkání rodáka z Bělehradu se odehrálo ve čtvrtfinále Wimbledonu, kde Djokovič po prohraném prvním setu vzdal zápas s Tomášem Berdychem. Na rozdíl od Stana Wawrinky však nebude muset dvanáctinásobný grandslamový vítěz na operaci. "Problémy s loktem už mám rok a půl. Dál už to nešlo. Mé tělo má limity a to musím respektovat. A také musím být vděčný za všechno, čeho jsem dosud dosáhl. Musel jsem udělat radikální rozhodnutí. Bylo to těžké, ale neměl jsem na výběr a budu mít čas na uzdravení svého těla. Pár měsíců nevezmu raketu do ruky," vysvětlil své důvody Djoker. Srbská hvězda tak vynechá grandslamový turnaj (US Open) po 51 nepřetržitých účastech. "Problémy se za poslední měsíce horšily, navštívil jsem hodně specialistů a všichni se shodli, že potřebuju klid a pauzu. Zkusím na tom najít něco pozitivního, využít čas co nejlépe, budu celou dobu s rodinou. Zhruba za měsíc se s Jelenou staneme opět rodiči," neztrácí optimismus Djokovič.

MARIN ČILIČ (na žebříčku: 6.)

ZRANĚNÍ: problémy s přitahovačem

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: US Open 2017

Na letošním Wimbledonu se stal jedním z hlavních hrdinů. Chorvatský tenista Marin Čilič se na nejslavnějším turnaji světa probil až do finále, kde i s bolestivě nataženým přitahovačem bojoval o titul s Rogerem Federerem. Statečný výkon nakonec happyendem neskončil, navíc zdravotní problémy mu nedovolily představit se ani na dalších turnajích, včetně blížících se bitev v Montrealu. Osmadvacetiletý Čilič se bude snažit o návrat už na letošním US Open, které v roce 2014 ovládl a připsal si tak svůj zatím jediný grandslamový titul.

MARIA ŠARAPOVOVÁ (BETHANIE MATTEKOVÁ)

ZRANĚNÍ: problémy s levým předloktím

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT: US Open 2017 Ženské světové elitě, které vládne Karolína Plíšková, se podobné problémy zatím vyhýbají. Mezi tenisovou smetánkou chybí jen Serena Williamsová, která na rozdíl od svých mužských kolegů řeší mnohem příjemnější důvody své absence, když brzy na svět přivede svého prvního potomka. O mnoho hůře je na tam Maria Šarapovová. Ruská tenistka, která se po patnáctiměsíčním trestu za dopingovou aféru s meldoniem snaží o návrat na kurty, zatím moc štěstí nemá.

Na svém úvodním turnaji ve Stuttgartu si poranila nohu a na několik týdnů se tak musela z tenisového světa znovu stáhnout. O moc lépe se jí nevedlo ani na probíhajícím turnaji ve Stanfordu, kde pro změnu odstoupila kvůli problémům s rukou. "Jsem zklamaná, že mě další zranění nepustí na kurty. Budu tvrdě pracovat na tom, abych se co nejdříve vrátila," uvedla bývalá světová jednička, který se nezúčastní ani dalšího turnaje v Torontu. Ženskému tenisu bude na řadu měsíců chybět i světová jednička ve čtyřhře Bethanie Matteková-Sandsová, která se vážně zranila během druhého kola wimbledonské dvouhry s Rumunkou Soranou Cirsteaovou, když si vykloubila čéšku pravého kolena a přetrhla vaz.